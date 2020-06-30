EÜ Avrupa düzeyinde asistan yetiştiriyor

Ege Üniversitesinin eğitim ve hizmet kalitesi çeşitli kurumlarca akredite edilmeye devam ediyor. Kurumun son olarak Avrupa Birliği standardizasyonunda yan dal asistanı yetiştirebilecek standartlarda olduğu belgelendi.

Akreditasyon çalışmaları kapsamında EÜ Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Ana Bilim Dalı Jinekoloji Onkoloji Bilim Dalı, Avrupa Birliği Jinekolojik Onkoloji Cemiyeti tarafından yapılan değerlendirmede, Avrupa Birliği standardizasyonunda yan dal asistanı yetiştirebilecek standartlarda olduğu belgelendi. EÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Kutsal Turhan, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cemil Gürgün ve Başhekim Prof. Dr. Tuncay Göksel ile birlikte bilim dalı hocalarını ziyaret eden Rektör Prof. Dr. Necdet Budak, başarılarından dolayı ekibi tebrik etti.

Sağlık temalı üniversite konseptini ön plana çıkarttıklarını söyleyen Rektör Budak, "Bu kapsamda Sağlık Bakanlığı nezdinde A plus hastane olduk. Son model tıbbi cihazları üniversitemize kazandırıyoruz. Ege Üniversitesi, her alanda akredite olmaya çalışıyor. Bu kapsamda Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Ana Bilim Dalı Jinekoloji Onkoloji Bilim Dalımız, Avrupa Birliği Jinekolojik Onkoloji Cemiyetine akreditasyon için başvuru yaptı. Madrid Üniversitesinden gelen bir ekip bizzat inceleme yaparak bilim dalımızın, Avrupa Birliği standardizasyonunda yan dal asistanı yetiştirebilecek standartlarda olduğunu belgeledi. Ege Üniversitesi olarak akreditasyon çalışmalarımızı sürdürüp kalitemizi tescil ettirmeye devam ediyoruz. Bu başarıda emeği geçen tüm hocalarımızı tebrik ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum" dedi.

EÜ Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Ana Bilim Dalı Jinekoloji Onkoloji Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Aydın Özsaran, "Türkiye'de Jinekoloji Onkoloji Bilim Dalı epey bir süredir mevcut. Bir süredir yan dal eğitimi vermeye başladık. Bu eğitimler çerçevesinde bir bilim dalı içinde olması gerektiğini düşünerek akreditasyon başvurusunda bulunduk. Hem alt yapı hem de eğitim anlamında ciddi bir denetimden geçtik ve Kovid- 19 sürecinde bu belgeyi alamaya hak kazandık. Bu akreditasyon, Avrupa Birliğinden ya da dünyanın değişik ülkelerinden gelen asistanların, bilim dalımızda eğitim aldıktan sonra kabul edilebilir bir sertifikalarının olması bakımından önemli bir prestij sağlıyor" dedi.

Toplantıda EÜ Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Nuri Yıldırım bir sunum yaptı. Doç. Dr. Yıldırım, "Jinekoloji Onkoloji, kadın genital yolu kanserleri rahim, rahim ağzı, yumurtalık kanserleri ve bunun öncül lezyonlarını değerlendiren, bunların cerrahi tedavisi ile ilgilenen, kadın hastalıkları ve doğum branşının bir üst ihtisas alanıdır. Kliniğimizde, Jinekoloji Onkoloji 1984 yılından beri ayrı bir ünite olarak çalışıyor. 2011 yılından itibaren Türkiye'de Jinekolojik Onkoloji, resmi bir yan dal olarak kabul edilmeye başlandı" dedi.