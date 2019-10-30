EÜ Diş Hekimliği Fakültesi 169. sırada

Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 2018-2019 yılı mezuniyet töreni Prof. Dr. Yusuf Vardar MÖTBE Kültür Merkezi'nde gerçekleşti.

Açılış konuşmasını yapan Dekan Prof. Dr. Necdet Erdilek, 1968 yılından bu yana hizmet vermekte olan Diş Hekimliği Fakültesi'nin Türkiye'de önde gelen fakültelerden biri olduğunu belirterek, akademik kadrolarının ve eğitimlerinin kaliteli olduğunu dile getirdi. Yıl içerisinde 150 bin hastaya hizmet verdiklerini belirten Prof. Dr. Erdilek; şöyle dedi: "Hem imkanlarımız, hem kadromuz, hem de meslektaşlarımız olarak yetiştirdiğimiz öğrencilerimizle birlikte çok tercih edilen bir fakülteyiz. Dünyada 169'uncu sırada yer alıyoruz. Bilimsel olarak da kendimizi kanıtlamış durumdayız. Bugün mezun olan meslektaşlarımıza sesleniyorum; sizleri özleyeceğiz, kapımız size her zaman açık. Zaten bir yere gitmiyorsunuz. Burada bizlerle hekimliğe devam edeceksiniz."

Diplomalarını aldılar

İzmir Diş Hekimleri Odası Başkanı Dr. Murat Sütpideler, konuşmasında yaşanılan gururun genç meslektaşları ve aileleri sayesinde gerçekleştiğini dile getirerek, 5 yıl süresince modern diş hekimliği eğitimi veren hocalara teşekkürlerini iletti. Sütpideler; "Gerçek diş hekimliğini çalışırken öğreneceksiniz. Bizler de bu şekilde öğrendik. Hastalarınız için en iyi değer, onları gözetebilmektir. Bugünden itibaren öğrenci kimliğiniz sona erdi. Diş hekimliği kimliğiniz başlıyor" diye konuştu. Konuşmaların ardından EÜ Diş Hekimliği Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Ali Gürkan, mezun olan 200 öğrenciye hekim andını okuttu. Ardından fakülte birincisi Keziban Uslu mezuniyet kütüğüne ismini çaktı. Tören, geleneksel kep atma töreninin ardından sona erdi.