EÜ en iyi 7'inci üniversite

TÜBİTAK öncülüğünde oluşturulan "2020 Yılı Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi" sonuçları açıkladı. Ege Üniversitesi, TÜBİTAK Girişimci ve Yenilikçi Üniversite 2020 Endeksi genel sıralamasında on birinci, devlet üniversiteleri arasında ise yedinci sırada yer aldı

Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, "Üniversitemiz, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da aynı yönetim felsefesi doğrultusunda girişimcilik ve yenilikçilik odaklı çalışmalarını artırmayı ve girişimcilik ekosisteminin gelişmesine katkı sağlamayı sürdürecek. Endeks sonuçlarına göre 50 üniversitenin sıralandığı değerlendirmede üniversitemiz, genel sıralamada on birinci, devlet üniversiteleri sıralamasında ise yedinci oldu. Bu başarıya katkı sağlayan tüm akademik ve idari personelimize teşekkür ediyorum" dedi.

Prof. Dr. Necdet Budak, "Ege Üniversitesinde göreve başladığımız günden bu yana girişimcilik ve yenilikçilik alanlarında önemli çalışmalar gerçekleştirdik. Hayata geçirdiğimiz uygulamalar neticesinde üniversitemizde girişimcilik ekosistemine önemli katkılar yaparak, tam anlamıyla bir girişimcilik ruhunu ve yenilikçilik kültürünü hâkim kıldık. Artık üniversitemiz araştırmacıları ve akademisyenleri daha çok ve daha nitelikli katma değer üreten projelere, hem kurumsal hem de bireysel bazda nitelikli iş birliklerine ve bölgesel kalkınma odaklı ihtisaslaşma çalışmalarına imza atıyorlar. Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Mustafa Varank'ın açıkladığı TÜBİTAK öncülüğünde oluşturulan '2020 Yılı Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi' sonuçlarına göre Ege Üniversitesi genel sıralamada 11'inci devlet üniversiteleri arasında ise 7'inci sırada yer aldı. Girişimci ve Yenilikçi Üniversite 2020 Endeksi; 'Bilimsel Teknolojik Araştırma Yetkinliği', 'Fikri Mülkiyet Havuzu', 'İş Birliği ve Etkileşim' ile 'Ekonomik Katkı ve Ticarileşme' olmak üzere dört boyutta ve 22 göstergeye göre hazırlandı" diye konuştu.

"Gençlerimizin vizyonunu geliştireceğiz"

Rektör Prof. Dr. Necdet Budak, "Önümüzdeki süreçte de üniversitemiz, sahip olduğu bilimsel ve teknolojik yetkinliğini, ulusal ve uluslararası işbirlikleriyle ekosistemin yararına sunmaya, mentörlük hizmetleriyle yeni iş fikirlerinin hayata geçirilmesine, risk alabilen cesaretli bireyler yetiştirmeye ve oluşturduğu yenilikçi kültürüyle kalkınmada lider role sahip olmaya devam edecek. Bir taraftan girişimciliğe daha fazla yatırım yaparken diğer taraftan da gençlerimizin vizyonunu geliştirmeyi, kendi işlerini kurmaları için motive etmeyi, inovatif düşünen, düşündüklerini somut ürüne dönüştüren yeni nesiller yetiştirmeyi sürdüreğiz. Üniversite sanayi işbirliğine daha fazla önem vererek üniversitemizi teknoloji üretilen merkezler haline getireceğiz. Üniversitemizde oluşturmak istediğimiz girişimcilik ekosisteminin gelişimine katkı sunan herkesi tebrik ediyorum" dedi.



