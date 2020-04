EÜ Hastane hijyeninden taviz vermiyor

Dünyayı saran koronavirüs salgını nedeniyle birçok ülkede olduğu gibi ülkemizde de en çok risk grubunda bulunanlar arasında sağlık çalışanlarının yanı sıra hastane hizmet sektörü çalışanları yer alıyor.

Salgının Türkiye'de de yayılmasının ardından diğer sağlık kurumlarında olduğu gibi Ege Üniversitesinde de iş yükü ve sorumlulukları artan doktorundan hemşiresine, mutfak çalışanından hasta danışmanlarına, temizlik görevlilerinden güvenlik personeline kadar pek çok çalışan büyük bir özveri ile görev yapıyor. Rektör Prof. Dr. Budak, "Üniversitemiz Hastanesi mutfağında 80 çalışan, pandemi tedbirleri kapsamında 3 bin 750 kişilik kumanyayı ve sıcak yemeği hazırlayarak her çalışana ayrı ayrı olmak üzere görev yaptığı birime servis ediyor. Üniversitemiz Hastanesinde cansiperane görev yapan hekiminden hemşiresine, mutfak çalışanlarımızdan hasta danışmanlarına, güvenlik görevlilerinden temizlik görevlilerine kadar tüm mensuplarımız canla başla, vatan ve millet aşkıyla görev yapıyorlar. Üniversitem adına her birine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Allah her türlü kazadan korusun" dedi.

Ülkemizde tüm kamu ve özel kurum ve kuruluşlarda olduğu gibi Ege Üniversitesinde de koronavirüs salgınına karşı alınan önlemler azami hassasiyetle uygulanıyor. Bölgenin en büyük üniversite hastanesi olan Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi mutfağında da yemekler gıda uzmanları gözetiminde, ön hazırlık ve pişirme ilkelerine uyularak hijyenik şartlarda hazırlanıyor. Binlerce çalışanın yanı sıra yatan hastaların üç öğün yemek ihtiyacını karşılayan mutfakta, kalite ve hijyen kuralları pandemi ile birlikte üst seviyeye çıkarıldı. Hem görev yapan sağlık, idari ve teknik personelin hem de hastaların sıcak yemeklerinin ve kumanyalarının hazırlandığı mutfak, 80 çalışan ile hizmet veriyor.

Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, "Koronavirüs salgınına karşı alınan önlemler kapsamında Ege Üniversitesi mutfağında, çalışanlara sıcak yemek yerine kumanya dağıtılmaya başlanması ile birlikte tedbirleri üst düzeye çıkardık. Tıp Fakültesi Hastanemiz mutfağı çalışanlarının her sabah işe başlamadan ateşleri ölçülüyor, hastalık belirtileri sorgulanıp öyle alınıyor. Mutfak personeli; beyaz önlüklerini giyiyor, siperlik, bone ve maskelerini takarak işe başlıyor. Gerekli hijyen tedbirlerini alarak personelimize ve hastalara hem kumanya hem de sıcak yemek temininde herhangi bir sıkıntı oluşturmamaya gayret gösteriyoruz. Çalışanlarımızın kıyafetleri her gün yıkanarak dezenfekte ediliyor. Her gün yaklaşık 4 bin kumanya hastane içinde ve öğrenci köyünde konaklayan sağlık personelimize dağıtılıyor. İçinde bulunduğumuz salgın dolayısıyla Öğrenci Köyünde bulunan 3 blok yurt binasında, toplam 285 odayı, sağlık personelimizin ikametine tahsis ettik. Öğrenci Köyümüzde kalan sağlık çalışanlarımızın bütün ihtiyaçlarını üniversitemiz karşılıyor. Bu kapsamda çalışanlarımızın günde üç öğün yemekleri de mutfağından karşılanıyor. Bunların yanı sıra hasta yemekleri, diyet yemekler, akşam yemekleri bu kumanyalardan ayrı, sıcak yemek olarak ayrıca servis ediliyor. Yemekhane personeli; kumanyaları, maske ve eldiven takarak dağıtıyor. Üniversitemiz Hastanesinde cansiperane görev yapan hekiminden hemşiresine, mutfak çalışanlarımızdan hasta danışmanlarına, güvenlik görevlilerinden temizlik görevlilerine kadar tüm mensuplarımız canla başla, vatan ve millet aşkıyla görev yapıyorlar. Üniversitem adına her birine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Allah her türlü kazadan korusun" dedi.