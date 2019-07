EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, Tarım Şurası Yürütme Kurulu’na seçildi

Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, Tarım ve Orman Bakanlığının kısa orta ve uzun dönem stratejilerinin belirlenmesine katkı sağlamak amacıyla yapılacak olan Tarım Şurası Yürütme Kurulu’na seçildi

Resmi Gazete'de yayımlanarak, yürürlüğe giren Tarım ve Orman Bakanlığının "Tarım Şurası Yönetmeliği" kapsamında Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, III. Tarım Şurası Yürütme Kurulu’nda görevlendirildi. Daha önce, Üniversite Hastaneler Birliği Yönetimine Seçilen Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, şimdi de Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin başkanlığını yapacağı III. Tarım Şurası Yürütme Kurulu’nda görevlendirildi.

Bilginin en önemli kazanım olduğu günümüzde Ege Üniversitesi’nde gerçekleştirilen sağlıktan spora, eğitimden ziraata pek çok akademik çalışmanın toplumla ve devletin üst yöneticileri ile paylaştıklarını ifade eden Prof. Dr. Necdet Budak, “Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi, sadece bölgemiz için değil ülkemiz için büyük önem arz eden fakültelerden birisi. Ülkemizde ikinci sırada kurulan, 64 yıllık köklü bir akademik kültüre ve ruha sahip olan bir yükseköğretim kurumu. Ziraat Fakültesi kökenli bir rektör olarak üniversitemle, fakültemle, tüm akademik birimlerimizle ve birikimimizle ülkemizin ihtiyaç duyduğu bilgiyi sunmaya hazırız. Bizleri bu önemli göreve layık gören Bakanımız Bekir Pakdemirli’ye çok teşekkür ediyorum” dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin başkanlığında gerçekleştirilecek olan Şura’ın Sonbahar ’da yapılması planlanıyor. Tarım ve Orman Bakanlığının kısa orta ve uzun dönem stratejilerinin belirlenmesine katkı sağlamak amacıyla yapılacak olan III. Tarım Şurasında, Tarımda Milli Birlik Projesi tüm paydaşlarla istişare edilerek, yol haritası belirlenecek.

Tabiatın korunması ilkesi

Hazırlanacak şurada; bitkisel ve hayvansal üretimle su ürünleri üretiminin geliştirilmesi, gıda üretimi, güvenliği ve güvenirliliğinin temini, kırsal kalkınma, toprak, su kaynakları ve biyoçeşitliliğin korunması ile bu kaynakların sürdürülebilir kullanımı, çiftçinin örgütlenmesi ve bilinçlendirilmesi, tarımsal ve hayvansal üretimin planlanması, tarımsal desteklemelerin etkin şekilde yönetilmesi, tarımsal piyasaların düzenlenmesi, orman ve mera yönetimi, tabiatın korunması konularında çalışmalar yapmaya ve stratejiler oluşturmaya yardımcı olacak kararlar alınacak.

Daha önce Egeli 38 öğretim elemanının hazırladıkları tarım, hayvancılık ve su ürünlerine yönelik Türkiye tarımını geleceğe taşıyacak 24 projeyi, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ve bakanlığın üst düzey bürokratlarına, akademisyenler ile birlikte sunduklarını ifade Prof. Dr. Necdet Budak, “Akademik hayatıma başladığım, unvanlarımı aldığım, uzun yıllar görev yaptığım Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi, sadece bölgemiz için değil ülkemiz için büyük önem arz eden fakültelerden birisi.

Türkiye’nin ikinci sırada kurulan, 64 yıllık köklü bir akademik kültüre ve ruha sahip olan bir yükseköğretim kurumu. Bugüne ülkemize 20 bine yakın ziraat mühendisi ve peyzaj mimarı yetiştirdi. Bu mezunlarımızın kimisi özel, kimisi de kamu kurum ve kuruluşlarında görev alarak ülkemizin tarım, ziraat, hayvancılık sektörüne katkıda bulundular. Birçoğu üst düzey görevlerde bulunarak ülkemizin tarım politikalarının oluşturulmasına ön ayak oldular. Resmi Gazete'de yayımlanarak, yürürlüğe giren

Tarım ve Orman Bakanlığının "Tarım Şurası Yönetmeliği"nin ilgi maddesi gereği bizleri bu önemli göreve layık gören Sayın Bakanımız Bekir Pakdemirli’ye çok teşekkür ediyorum. Bakanlığımız öncülüğünde yapılacak olan her türlü çalışmada yer almak istiyoruz. Bu büyük ailenin bir mensubu olarak ulusal ve uluslararası her türlü aktivitede gerekli akademik desteği her zaman vermeye hazır olduğumuzu bir kez daha ifade etmek istiyorum” dedi.