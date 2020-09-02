EÜ su ürünleri parıldıyor

Ege Üniversitesi (EÜ) Su Ürünleri Fakültesi, açıklanan 2020- YKS sonuçlarına göre geçen yıl olduğu gibi bu yıl da yüzde 100 doluluk oranına ulaştı

Türkiye'nin en başarılı su ürünleri fakültelerinden birine sahip olduklarını belirten Rektör Prof. Dr. Necdet Budak, "YÖK destek bursları kapsamında desteklenen çok sayıda programdan biri de Su Ürünleri Mühendisliği. Yeni YÖK yaklaşımının doğru yönetim anlayışı ile aday öğrencilerin su ürünleri fakültelerine ilgisi son yıllarda artmış durumda. Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi, gerek tek disiplinli eğitim veren fakülteler arasında en yüksek taban puanı gerekse en yüksek kontenjan sayısı ile 'Öncü Fakülte' olduğunu bir kez daha ispatladı. Bu doğrultuda, su ürünleri fakültelerine sağladığı destekten ötürü Prof. Dr. Yekta Saraç nezdinde Yükseköğretim Kurulumuza, fakültemizde yaptıkları çalışmalardan ötürü başta Dekan hocamız Prof. Dr. Uğur Sunlu olmak üzere tüm fakülte akademisyenlerimize teşekkür ediyorum" dedi.

EÜ Su Ürünleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Uğur Sunlu ise "2019 -YKS sınav sonuçlarında olduğu gibi 2020 - YKS sonuçları ile de yüzde 100 doluluk oranı ile EÜ Su Ürünleri Fakültesi ülkemizin 1 numaralı Su Ürünleri Fakültesi olduğunu bir kez daha ispatlamıştır" dedi. Dekan Prof. Dr. Uğur Sunlu; "Ege Üniversitesi, 2020 YKS sonuçları doğrultusunda yüzde 99.99 oranında kontenjanlarını doldurmuş bir üniversite olmanın yanında kalite politikası doğrultusunda Araştırma Üniversitesi hedefli, eğitimde ve öğretimde kalite öncelikli ve öğrenci odaklı bir eğitimi benimsemiştir. Özellikle Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) nezdinde Ege Üniversitesi; eğitim-öğretim, araştırma ve akademik-idari faaliyetlerinde gösterdiği başarılar ile 2020 yılı Kurumsal Akreditasyon Programına dahil edilen 11 yükseköğretim kurumundan biri olmuştur. Ege Üniversitesinde son üç yıl içinde Rektör Prof. Dr. Necdet Budak'ın vizyonerliğinde, ortak akıl ve dayanışma ruhu ile oluşturulan ideal bilim iklimi, meyvelerini vermeye başladı. Kurumsal akreditasyon programı kapsamında Su Ürünleri Fakültelimizin de ana hedefi, 2021 yılında eğitimde akredite olmaktır" diye konuştu.

Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak'ın öğrenciler ile kurduğu bağın önemine değinen Dekan Prof. Dr. Sunlu, "Yönetim olarak bu bağı hepimiz benimsedik ve 'Öğrenci odaklı yönetim' modelini uyguluyoruz. Öğretim üyeleri ve öğrencilerimiz arasındaki kuşak farklılıkları, onları dinleyerek aşılıyor. Her ay öğrenci temsilcileri ile Dekanlık yönetimi bir araya geliyor. Öğrencilerimiz, sorunlarını ya da önerini Fakülte web sayfasında bulunan 'Mavi Masa' linki aracılığı ile yönetime iletebiliyor. Tüm üniversitemizde Rektör hocamız tarafından başlatılan 'Ulaşılabilir Yönetim' felsefesinin tam anlamı ile oturması, öğrencilerimizin memnuniyet seviyelerini yükseltiyor" dedi.

Sektör gelişiyor

Fakülte hakkında bilgiler veren Prof. Dr. Sunlu, "Fakülte kapsamında sadece lisans eğitimi değil aynı zamanda Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde 3 ayrı Anabilim Dalı tarafından Yüksek Lisans ve Doktora Eğitimi de veriliyor. Özellikle 2020 yılında Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 88 Su Ürünleri Mühendisi istihdam edildi. Uzun yıllar sonra açılmış olan bu kadrolar için Sayın Bakanımız Dr. Bekir Pakdemirli, Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürümüz Sayın Dr. Altuğ Atalay'a ve emeği geçenlere teşekkürlerimiz sunarız. Sonuç olarak Ülkemizde, su ürünleri sektörü her geçen gün yükselen bir ivme ile gelişmektedir. Bu yükseliş grafiğine uyum sağlayacak, donanımlı su ürünleri mühendislerini yetiştirmek de bizlerin görevidir" diye konuştu.



