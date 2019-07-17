EÜ’de “EGE-LABSİS ve AVESİS” Sanayicilere Tanıtıldı

Ege Üniversitesi’nde Rektör Prof. Dr. Necdet Budak öncülüğünde yürütülen “Üniversite- Sanayi” işbirliği çalışmaları kapsamında sanayi temsilcileri ve yöneticilerinin yoğun katılımı ile toplantı gerçekleştirildi.

Toplantıda, EGE- LAPSİS ve AVESİS hakkında bilgi verildi. Ege Üniversitesi araştırma olanakları ve akademisyenlerinin gerçekleştirdiği nitelikli çalışmaların EGE- LAPSİS ve AVESİS ile paydaşların, sanayicilerin kullanımına açıldığını ifade eden Rektör Prof. Dr. Necdet Budak, “Üniversitemizin gelecek vizyonunda ilk sırada yer alan sanayi işbirlikleri konusunda güçlü ve somut adımlar atıyoruz. Rektörlüğümüzde, sanayi temsilcileri ve yöneticilerini ağırlayarak çok verimli bir toplantı gerçekleştirdik” dedi.

EÜ Rektörlüğü’nde; EÜ Mühendislik Fakültesi ve EÜ Bilim Teknoloji ve Uygulama Araştırma Merkezi işbirliğinde yapılan “Üniversite- Sanayi Güçlü İşbirliği Toplantısı’na; Rektör Prof. Dr. Necdet Budak, Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hasan Yıldız, EBİLTEM Müdür Vekili Prof. Dr. Oğuz Bayraktar, İzmir’deki sanayi kuruluşlarının Ar-Ge Merkezi Yöneticileri, Organize Sanayi Bölgesi temsilcileri, sanayi kuruluşlarının bağlı olduğu sivil toplum kuruluşlarının yöneticileri ve akademisyenler katıldı.

Rektör Prof. Dr. Necdet Budak’ın göreve gelmesi ile hızla ivme kazanan sanayi işbirliği konusunda iki yıl boyunca sürdürülen gelişmelerin tanıtımının yapıldığı toplantıda EGE- LAPSİS ve AVESİS programları hakkında bilgiler verildi, üniversite-sanayi işbirliklerinin daha etkin olması içi yapılması gerekenler anlatıldı. Daha önce Ege Üniversitesi web sayfası üzerinden akademisyenlerin hizmetine açılan Ege Üniversitesi Akademik Bilgi Sistemi –AVESİS ile Ege Üniversitesi Laboratuvar Bilgi Sistemi EGE-LABSİS şimdi de paydaşların ve sanayicilerin kullanımına açıldı. Sisteme giriş yapan paydaşlar Ege Üniversitesinin sahip olduğu araştırma olanaklarına ve akademik personelinin nitelikli çalışmalarına rahatlıkla ulaşabilecekler.

Toplantıda konuşan Rektör Prof. Dr. Budak, “Dünyada ekonomik bir rekabet var. Özellikle iş dünyası bu acımasız rekabetten etkileniyor. Bu rekabette çıkış yolu eğitim, bilim, fen ve Ar-Ge çalışmalarıdır. Üniversiteliler devlete bu konuda destek vermeli. Ege Üniversitesi olarak hedefimiz, araştırma üniversitesi olmak. Bu anlamda da güçlü bir kadroya sahibiz. Üniversite olarak birçok alanda çalışmalarımıza hız kazandırdık. TÜBİTAK’a en fazla proje yapan üniversiteyiz. Ayrıca iki yılda aldığımız Ar-Ge bütçesini 2 katına çıkardık. Şimdi de yeni çalışmalar içindeyiz. Devletin önceliğinde 11. Kalkınma Planında yer alan konulara da önem vererek projeler geliştiriyoruz. Genç araştırmacılarımızı teşvik etmek için yeni destek programlarını hayata geçirdik. Geçtiğimiz hafta açıklanan öğrenci memnuniyeti araştırmasında devlet üniversitesi olarak A plus not aldık. Üniversitemizin gelecek vizyonunda ilk sıralarda yer alan sanayi işbirlikleri konusunda güçlü ve somut adımlar atıyoruz. Sizlerle yapacağımız karşılıklı işbirliği ile sektöre neler katabiliriz, tecrübelerinizden yararlanmak istiyoruz” dedi.

EÜ’nün öncelikli alanları belirlendi

Ege Üniversitesi’nde son iki yılda gerçekleştirilen, sanayi ve üniversite işbirliği çalışmaları hakkında bilgiler veren EBİLTEM Müdür Vekili Prof. Dr. Oğuz Bayraktar, “Ege Üniversitesi bölgedeki kurum ve kuruluşlara destek olmakta ve bu desteğini artarak devam ettirmektedir. Son iki yıllık dönem içinde Ege Üniversitesi bir takım stratejik planlama ve değişim çalışmalarına yönelmiştir. Biz de Ege Üniversitesi olarak güncel ihtiyaçlara daha hızlı cevaplar verebilmek için işbirliklerine devam ediyoruz ” dedi.

Toplantı sonunda katılımcılar karşılıklı bilgi alışverişinde bulundu.