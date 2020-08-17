Evden zeytinliğe sıçradı

Bayındır'da, bir evde başlayan ve zeytinlik alana da sıçrayan yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi ile söndürüldü.

Yangın, önceki gün saat 17.00 sıralarında ilçeye bağlı Hacı İbrahim Mahallesi Kanlıdere mevkisindeki bir evde henüz bilinmeyen nedenle çıktı. Evde başlayan yangında alevler, rüzgarın da etkisiyle yakınındaki zeytinlik alana da sıçradı. İhbür üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 3 yangın söndürme helikopteri, 3 arazöz ve çok sayıda ekip sevk edildi. Alevler rüzgarın da etkisiyle yayılırken, sarp arazi nedeniyle müdahalede güçlük yaşandı. Alevlere havadan ve karadan müdahale eden ekiplerin yoğun uğraşları sonucu yangın kontrol altına alındı. Yangın bölgesindeki soğutma çalışmaları sürerken, yangının çıkış nedeniyle ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Otluk yandı

Urla'da, otluk alanda yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen alevlere itfaiye ekipleri müdahale etti. Yangın, önceki gün akşam saatlerinde Urla ilçesine bağlı Özbek Mahallesi'ndeki otluk alanda hayvan barınağı yakınında çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın sonrası dumanı fark eden çevredekiler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 6 arazöz, 3 dozer ve orman işçileri sevk edildi. Bölgeye ulaşan ekipler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen alevlere müdahale etti.



