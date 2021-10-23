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Evi uyuşturucu serasına çevirmişler!

İzmir’in Buca ilçesinde, seraya çevrilen evde çadır içinde uyuşturucu yetiştiren M.K.K. ve S.N.Ö., polis operasyonuyla yakalandı

Evi uyuşturucu serasına çevirmişler!
23 Ekim 2021 Cumartesi 13:09

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, evde uyuşturucu imalatı yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Teknik ve fiziki takibin ardından seraya çevrilen adrese baskın yapan ekipler, kurulan çadırda uyuşturucu imalatı yapıldığını saptadı. Evde yapılan aramada kenevir bitkileri ele geçirildi. Gözaltına alınan M.K.K. ve S.N.Ö., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
 


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #buca #buca uyuşturucu #uyuşturucu operasyonu
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