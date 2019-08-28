Evi yanan ailye destek

Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, geçtiğimiz günlerde Kuruçeşme Mahallesi'nde buzdolabından çıkan yangın nedeniyle yanan evin sahiplerini ziyaret etti.

Ev sahibi Parmanbek Ailesi'ne destek olacaklarını belirten Başkan Kılıç, evin onarılması için talimat verdi. Halkçı belediyecilik anlayışıyla Bucalı hemşehrilerin sorunlarına çözüm bulmaya çalışan Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, iyi günde de kötü günde de vatandaşların yanında yer alıyor.

Onarım başladı

Buca Kuruçeşme Mahallesi 202 sokaktaki müstakil evde 3 gün önce buzdolabından çıkan yangın kısa sürede evi etkisi altına almıştı. Yangında can kaybı yaşanmazken, Parmanbek Ailesi'ne ait ev büyük ölçüde zarar görmüştü. Olayın ardından aileye geçmiş olsun ziyaretine giden Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, evi yenilemeye imkânı olmayan ailenin yaralarını sarmak için harekete geçti. Başkan Kılıç, evin çatı, kapı, pencere, zemin gibi ihtiyaçlarının belediyenin kendi imkanlarınca onarılması için talimat verdi. Buca Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından evin onarımı yapılacak.