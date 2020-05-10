Evinde diktiği oyuncaklarla minikleri sevindiriyor

İzmir'de yaşayan Serpil Çınardalı (25), koronavirüs günlerini evinde geçiriken diktiği bez oyuncakları ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına gönderiyor. Renk renk hayvanlardan oluşan oyuncaklar, salgın günlerinde evde kalan miniklerin yüzünü güldürüyor.

Bornova ilçesinde oturan, özel eğitim kurumunda çocuklara müzik ve resim eğitimi veren Serpil Çınardalı, koronavirüs salgını nedeniyle evde geçirdiği günlerinde rengarenk bez oyuncaklar yapıyor. Atık malzemeleri kullanan Çınardalı, kumaşlardan hayvan kalıpları çıkarıp makinesinde dikiyor. Her hayvanın yüzünü boyalarla ve renkli ipliklerle oluşturuyor. Salgından önce köy okullarındaki çocuklara giden oyuncaklar, okulların uzaktan eğitime geçmesi nedeniyle bu sefer evlere ulaşıyor. 'Dünyayı Güzellik Kurtaracak' adlı sosyal medya grubuyla birlikte hareket eden Çınardalı, İzmir'in birçok ilçesinde belirlenen ihtiyaç sahibi ailelere giden erzak yardımlarının yanına oyuncaklarını iliştiriyor. Yardım giden ailelerin çocukları, kendilerine gönderilen bu sürpriz oyuncaklar sayesinde büyük bir mutluluk yaşıyor. Ailelere temel ihtiyaçları olan gıda yardımı giderken, çocuklara da çeşit çeşit oyuncaklar götürülüyor.

'İÇİNDE ÇOCUK OLAN HER ŞEYDE OYUNCAK TEMEL İHTİYAÇ'

Koronavirüs salgınından önce okullara yapılan yardımlara destek olduğunu söyleyen Çınardalı, "Sonra içinde çocuk olan her şeyde oyuncağın da temel ihtiyaç olduğunu düşündüm. Zaten ailemde annem, teyzem de oyuncak dikiyorlardı. Ben de onlardan öğrenerek yapmaya başladım. Basit kalıplar çıkarıp, rahat yapılabilecek şeyler seçip günde 4-5 oyuncak dikiyorum. Çocuklar için öğretici olsun diye genelde hayvan kalıpları seçiyorum. Çocukların da hoşuna gidiyor, herkes bir oyuncak ayısı olsun ister. Atık malzemelerden yapıyoruz. Eski gömlekleri ve çarşafları kullanıyoruz. Gidip özellikle bir şey satın almıyoruz, daha çok dönüştürüyoruz. Bir çocuğun gülümsemesinden daha güzel bir şey yok. Genelde erişilemeyen yerlere gidiyorduk fakat artık birebir gidemesek de bir şekilde çocuklara ulaşıyoruz. Ailelerinden fotoğraflar geliyor. Çok mutlu oluyorum. Koronavirüs salgınından sonra yardımlarımızın yönü değişti. Ama konu çocuk olunca oyuncak bir makarna, salça kadar değerli oluyor" dedi.

'ÇOCUKLAR NE VERİRSENİZ ONU ALIYOR'

İşi nedeniyle de çocukların kendisi için çok değerli olduğunu vurgulayan Çınardalı, "Tarifsiz bir duygu. Çocuklar, işimden dolayı da benim için çok değerli. Çocuklar ne verirseniz onu alıyor. Bir oyuncak bile gönderdiğim bir çocuğun ileride bir şekilde karşıma çıkacağını düşünüyorum. Aynı zamanda bez maskeler de yapıyorum. Bütün mahallemize, esnafa dağıtıyorum. Bu süreçte herkesin kendini koruması gerekiyor. Ben de maske yaparak destek oluyorum" diye konuştu. Oyuncak gönderdiği çocuklardan Esma Boran (6) ile görüntülü konuşma yapan Çınardalı ona oyuncakları beğenip beğenmediğini sordu. Esma ise, çok beğendiğini söyleyerek teşekkür etti.