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Evinin önünde silahlı saldırıya uğradı

İzmir Bornova'da bir kişi evinin önünde silahlı saldırıya uğradı. Ağır yaralanan kişi hastanede tedavi altına alındı

Evinin önünde silahlı saldırıya uğradı
04 Şubat 2021 Perşembe 09:05

Olay İzmir'in Bornova ilçesi Ergene mahallesinden meydana geldi. Alınan bilgiye göre ticaretle uğraştığı öğrenilen B.Ö., akşam saat 20.00 sıralarında evine geldi. Aracını park edip inen B.Ö.'ye evinin kapısının önünde bulunduğu sırada kimliği belirsiz iki kişi tarafından üst üstü ateş açıldı.

Vücudunun çeşitli yerlerine kurşun isabet eden B.Ö. kanlar içinde yere yığıldı. Saldırganlar motosikletle olay yerinden kaçarken, olayı gören vatandaşlar da durumu hemen polise ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı olan B.Ö.'yü ambulansla hastaneye kaldırdı. Burada tedaviye alınan B.Ö.'nün durumunun kritik olduğu öğrenildi.

Polis şimdi güvenlik kameralarını inceleyerek saldırganların peşine düştü.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #bornova #silahlı saldırı
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