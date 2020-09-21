Evlenen gençlere her şey bizden

Bornova Belediyesi evlilik yolunda ilk adımlarını atan gençlere ‘Her şeyiniz bizden’ projesi ile destek oluyor. Evlenmek isteyen ancak maddi güçlükler yaşayan çiftler için iş dünyasının destekleri ile hayata geçen projenin tanıtım toplantısı Bornova Belediyesi Nikah Salonunda yapıldı

Bornova Belediyesi tarafından hazırlanan MTK Sitesi Yönetimi, Kuaförler ve Güzellik Salonları Komitesi ve İZTO Yönetim Kurulu Üyesi Ali Osman Öğmen arasında yapılan işbirliğiyle başlatılan ‘Her Şeyiniz Bizden’ projesi ile çiftler mutluluğa gönül rahatlığı ile ‘Evet’ diyecek. Nişanlık ve Gelinlikten damatlığa, kuaförden gelin arabasına kadar birçok ihtiyaç Bornova Belediyesi tarafından ücretsiz karşılanacak. Ayrıca evlenecek çiftlerin nikahlarını Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ kıyarken, gelin arabası olarakta makam aracı tahsis edilecek.

Projenin tanıtımına MTK Sitesi Başkanı Abdullah Salkım, Ege İhracatçılar Birliği Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, Kuaförler ve Güzellik Salonları 21. Komite Başkanı Osman Çapa, Kuaförler Manikürcüler ve Güzellik Salonu İşletmecileri Odası Başkanı Sezai Apaydın da katıldı.

Tanıtımda yaptığı konuşmada projenin Türkiye’ye örnek olmasını arzu ettiklerini ifade eden Başkan Mustafa İduğ, “İş dünyası içinde STK’larla ortak bir çalışma başlattık. Ortaya koyduğumuz proje için yaptığımız işbirliği ile küçük ama anlamı çok büyük olan bir projeye imza attık” dedi.

Her şey ücretsiz

Evlenmek isteyen ve müracaat eden gerçek ihtiyaç sahibi Bornovalıların muhtarlar tarafından belirleneceğini anlatan Başkan İduğ, “Nişanlık, gelinlik ve damatlık MTK Site Başkanı Abdullah Salkım’ndan gelecek. Belediyemize 100’er adet gelinlik ve damatlık bağışında bulundular. Çiftlerimiz bunları kullanıldıktan sonra bize geri getirecekler. Bizde onları başka nikahlarda tekrar değerlendireceğiz. Kuaför ihtiyacını Osman Çapa, çiçekleri de Ali Osman Öğmen ücretsiz olarak hazırlayacak. Nikah işlemleri ve nikah salonu kullanımından da ücret talep edilmeyecek. Ayrıca nikahı ben kıyacağım ve makam aracını da süsleyerek çiftlere gelin arabası yapacağız” diyerek projenin içeriği hakkında bilgi verdi.

Çok önemli bir çalışma

Projenin Başkan İduğ tarafından kendilerine getirildiğini belirten MTK Sitesi Başkanı Abdullah Salkım, “Bu çalışma ile ciddi bir sosyal sorumluluk projesi ve bir hayır işi gerçekleştirmiş oluyoruz. Bunu için kendisine çok teşekkür ederiz” dedi. Tanıtım törenine katılan Jak Eskinazi de konuşma yaparak projenin önemli bir sosyal sorumluluk projesi olduğunu belirtti. Eskinazi, “Burada çok güzel ve anlamlı bir olaya tanıklık ediyoruz. Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ’a yaptığı bu ve bunun gibi bir çok örnek çalışma için kutlarım” diye konuştu. Kuaförler ve Güzellik Salonları 21. Komite Başkanı Osman Çapa ise kuaförler olarak bu anlamlı işte yer almaktan mutlu olduklarını belirterek kendilerini projeye davet eden Başkan İduğ’a teşekkür etti.