Evlenenlere  İstanbul  Sözleşmesi

Kadına yönelik şiddete karşı farkındalık yaratmak için çalışmalar yürüten Narlıdere Belediyesi, nikah törenlerinde, evlilik cüzdanı ile birlikte İstanbul Sözleşmesi de dağıtmaya başladı

Başkan Ali Engin “Kadınlarımızı koruyan bu sözleşme her hanede olmalı” dedi. Narlıdere Belediyesi, nikâh törenleri sırasında evlilik cüzdanı ile beraber İstanbul Sözleşmesi’ni içeren kitapçıkları da evlenen çiftlere hediye etmeye başladı. Uluslararası hukuk çerçevesinde, kadınların sahip olduğu hakları içeren, kadına yönelik şiddet ve ev içi şiddet konularını kapsayan sözleşme metninin dağıtılması gelin ve damatların da beğenisini kazandı.



Herkes bilmeli

Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin “İstanbul Sözleşmesi, kadınlarımızı her türlü şiddetten korumak için caydırıcı bir nitelik taşıyor. Her hanede olması, herkesin bu sözleşmenin içeriğini bilmesi son derece önemli. O nedenle yeni evlenen çiftlerimize sözleşme metnini içeren bir kitapçık dağıtmaya başladık” dedi.