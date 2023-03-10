EYT çıktı, iş yükü arttı, SGK çalışanları unutuldu

İzmir'de EYT düzenlemesiyle birlikte iş yükü artan KESK'e bağlı BES İzmir Şubesi üyesi kamu emekçileri, basın açıklamasında bulunarak taleplerini dile getirdi. BES İzmir Şube Başkanı Mustafa Güven de birçok SGK çalışanının iş yoğunluğu ve düşük ücret nedeniyle kurumdan istifa ettiğini söyledi.

FATİH ÖZKILINÇ- Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile ilgili düzenlemenin yasalaşmasının ardından Sosyal Güvenlik Kurumu çalışanlarının işi yükü arttı. İzmir'de iş yükü artan Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu(KESK) bağlı Büro Emekçileri Sendikası(BES) İzmir Şubesi üyesi kamu emekçileri basın açıklamasında bulundu. Yapılan açıklamada EYT nedeniyle aratan iş yüküne dikkat çekilerek kamu emekçilerinin talepleri dile getirildi.

Vatandaş ve kamu emekçisi mağdur

Basın açıklaması metnini okuyan BES İzmir Şube Başkanı Mustafa Güven, "Herkesin yakından takip ettiği gibi emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili düzenleme meclisten geçerek yasalaştı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, TBMM'ne gelen yasa taslağında yaptığı açıklamaların tersine gün şartının devam etmesi, özellikle borçlanarak emekli olacak binlerce vatandaşı mağdur etmesinin yanı sıra, yeniden yapılacak başvurular nedeniyle hem kamu zararına hem de SGK Çalışanlarının iş yükünü bir kat daha artmasına neden olmuştur. Bu durum dahi SGK çalışanlarının iş yükünü 2-3 kat artırırken, emeklilik taleplerinin başlaması ile tüm sosyal güvenlik merkezleri önü mahşeri kalabalığa dönüşmüş, yaşanan yoğunlukla beraber hem vatandaşlar mağdur edilmiş hem de SGK emekçilerinin iş yükü katmerlenerek artmış, daha da artacağı görülmektedir. Bu yoğunluğun mevcut personelle karşılanması çok büyük sıkıntılara neden olacaktır. Sürekli çıkarılan vergi ve prim aflarıyla beraber diğer işlerini de yetiştirmek için zaten gece gündüz demeden çalışan SGK emekçisi 'Artık yeter!' diyor. Yıllardır seçim yatırımı haline getirilen SGK Prim borcu yapılandırması da dün yasalaşmıştır. SGK çalışanları maalesef her seçim siyasete alet edilmekte ancak ne SGK Başkanlığı ne de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından kazanılmış haklarının iadesi için halen hiçbir girişimde bulunulmamıştır" dedi.

İş yükü istifa getiriyor

SGK çalışanlarının açlık sınırındaki bir ücretle vatandaşlara hizmet ettiğini belirten Güven, "2012 yılında yayınlanan 666 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile daha önceden SGK çalışanının almakta olduğu yılda iki asgari ücret tutarındaki ikramiye ile kimi ek ödemeler sözde"eşit işe eşit ücret" adı altında kaldırılmıştır. Sendikamızın yaptığı anayasa mahkemesi başvurusu sonucu verilen iptal kararına rağmen, iktidar tarafından gereği yapılmayarak hukuksuz bir şekilde ikramiyelerimiz gasp edilmiştir. Ek gösterge düzenlemesi adı altında çıkarılan yasada SGK Emekçisi görülmemiş, 3600 ek gösterge kapsamı dışında bırakılarak SGK çalışanları bir darbe de buradan yemiştir. SGK çalışanlarının bugüne kadar hiçbir hakkını savunmayan liyakatsız SGK Başkanlarının çalışan karnesini de bu vesileyle açıklamak gerekiyor. SGK çalışanlarının ikramiye ek ödeme hakları gasp edildi, angarya, esnek kuralsız çalışma yaygınlaştı. Mobbingi günlük rutin halen geldi. Mobbing vasıtasıyla yıllık izinler yandı, hastalanan SGK emekçisinin rapor alması engellenmeye çalışıldı. Temel haklarımızı kullanamaz hale geldik. Kurum aidiyeti bitirildi, birçok SGK çalışanı iş yoğunluğu düşük ücret nedeniyle kurumdan istifa etti" diye konuştu.

"Acilen yeterli sayıda personel alınmalı"

SGK çalışanlarının EYT nedeniyle iş yükünün 10 kat arttığını ifade eden Güven, taleplerini ise şu şekilde sıraladı:

"Sosyal Güvenlik Kurumu Emekçileri olarak 2012 yılında haksız ve hukuksuz bir biçimde kesilen ve mahkeme kararına rağmen halen ödenmeyen ikramiyelerimizi ve diğer ek ödemelerimizi geriye dönük istiyoruz! Sosyal Güvenlik Kurumu Emekçileri olarak 2012 yılında haksız ve hukuksuz bir biçimde kesilen ve mahkeme kararına rağmen halen ödenmeyen ikramiyelerimizi ve diğer ek ödemelerimizi geriye dönük istiyoruz! Sosyal Güvenlik Kurumu ek ödeme yönetmeliğinde yer alan ek ödeme puanlarına 100 er puan eklenmesini istiyoruz! Ek gösterge düzenlemesinde 3600 kapsamı dışında bırakılan SGK Emekçilerine de 3600 ek gösterge istiyoruz! Aynı, Hazine Maliye Bakanlığı'nda olduğu gibi, kurum içi uzmanlık kadrolarının ihdas edilmesini ve sosyal güvenlik tazminatı ödenmesini talep ediyoruz! Ücretsiz yemek hizmeti istiyoruz! Yemek ve ulaşım hizmeti verilemeyen yerlerde 3000 TL Yemek ve 1000 TL Yol yardımı yapılmasını istiyoruz. Acilen yeterli sayıda personel alınmalıdır."