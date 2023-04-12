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Ezgi'nin katili 258 gündür yakalanamadı

İzmir'de boşanma aşamasındaki eşi Ezgi Özarslan'ı (31) tabanca ile öldürüp kaçan Deniz Özarslan (36), 258 gündür yakalanamadı

Ezgi'nin katili 258 gündür yakalanamadı
12 Nisan 2023 Çarşamba 11:40

İzmir'de geçen yıl 28 Temmuz'da Deniz Özarslan, boşanma aşamasındaki eşi Ezgi Özarslan'ın çalıştığı Konak ilçesi Mersinli Mahallesi'ndeki iş yerine geldi. Çıkan tartışmada Deniz Özarslan, belinden çıkardığı tabanca ile eşinin başına ateş edip, kaçtı. Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Ezgi Özarslan, 11 Ağustos'ta hayatını kaybetti. Cinayetten sonra kaçan Deniz Özarslan, aradan geçen 258 güne rağmen halen yakalanamadı. Bu süreçte acılı aile ile Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Kadın Meclisleri üyelerinin birçok şehre 'Ezgi Zerkin'in katili Deniz Özarslan aranıyor' yazılı afişler asmasına rağmen sonuç alınamadı.

Gözü yaşlı anne Ziynet Zerkin, Deniz Özarslan'ın bulunamamasına tepki göstererek, "Çok öfkeliyim, üzgünüm. Neredeyse 9 ay dolacak. Halen katil yakalanmadı. Bu gidişle de yakalanacağı yok. Aklımda deli sorular var. Belli ki birileri, bu katili koruyor, kolluyor. Sosyal medyadan bu cinayetin gündemde kalabilmesi için sürekli paylaşımlar yapıyorum. Bana destek veren, olayın ilk gününden beri yanımda olarak varlığını sürekli hissettiren Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu'ndaki kadınlara da minnettarım" dedi.

'MÜCADELEME DEVAM EDECEĞİM'

Üzüntülerinin ilk günkü gibi sürdüğünü belirten Zerkin, "İki kızım vardı. Ezgi'm, bir kalleşin kurşununa kurban gitti. Çok güzel bir ailenin, diğer fertlerini de yaşayan ölü yaptı. Derler ya ateş düştüğü yeri yaktı. Peki yakalansa, içimdeki o kor ateşe bir damla su olmaz mıydı? Kızım, ilk göz ağrım, yattığı yerde daha rahat uyumaz mıydı? Ama asla yılmayacağım, yorulmayacağım. O pisliğin sonunu görene kadar yaşayacağım. Mücadeleme devam edeceğim" diye konuştu.

'KIZIM EZGİ İÇİN ADALET İSTİYORUM'

Pınar Gültekin'in ölüm haberi sonrası o dönem sosyal medyada bir kadın olarak kendisinin de tepki gösterdiğini söyleyen Zerkin, "Pınar Gültekin gibi öldürülen birçok kızımızın resmini paylaşmıştım. Hepsi de kadın cinayetlerine kurban verdiğimiz evlatlarımız. Şimdi benim kızım da onların arasında. O günden bugüne görüyorum ki; hiçbir şey değişmemiş. Yargıda kadınlara yönelik hiçbir şekilde iyileştirme olmamış. Cezalarda artış olmamış. Herkesin yaptığı yanına kar kalıyor. Kızlarımız, kadınlarımız öldürülüyor. Ne davaları sonuca varıyor ne de katilleri yakalanıyor. Ateşli silahlar, sanırım marketten peynir alınır gibi alınıyor. Buna bir denetim gelmesi gerekmiyor mu? İnsanların belinde bir silah. Kadınlara ve çocuklarına yaşatılan travma ne olacak, biz analar yorulduk. Kızım Ezgi için adalet istiyorum. İnanın, içim acıyor" dedi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #Deniz Özarslan #boşanma #Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi
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