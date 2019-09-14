Ezo Sunal miniklerle Ege Perla’da buluşuyor

İzmirli Ege Perla, çocuklara müzik, dans ve eğlenceyi bir arada yaşayabilecekleri ve hafta sonunun keyfini çıkarabilecekleri harika bir deneyim yaşatacak. 14-15 Eylül tarihlerinde gerçekleşecek etkinliklerde çocuklar Ezo Sunal ile birlikte müzik, dans ve eğlenceyi bir arada yaşarken, el becerilerini geliştirecek farklı atölye çalışmalarıyla da eğlenirken öğrenecekler.

İş GYO tarafından hayata geçirilen, İzmir’in ilk karma projesi Ege Perla; açılışından bu yana çocukların gelişimi ve eğlenerek öğrenmeleri için İzmir’e kazandırdığı etkinliklerle dikkat çekiyor.

İzmir’in kültür & sanat, gastronomi ve eğlence hayatına yönelik faaliyetlerine devam eden Ege Perla, çocukların yaratıcılığını artıracak yeni bir etkinlik ile İzmirlilerle buluşuyor.

Ünlü eğitimci Ezo Sunal ile gerçekleştirilecek etkinliklerde çocuklar eğlenirken, dansın incelikleri ve müziğin ritmini bedenle uyumlamayı öğrenecekler. Aynı zamanda el becerilerini destekleyecek atölye çalışmaları yapıp, kitaplar okuyup, Lalala konseriyle eğlenceye doyacaklar.

LaLaLa Konseri’yle müzik becerileri gelişecek

2-8 yaş aralığındaki çocuklar için düzenlenen LaLaLa konserinde çocuklar ve aileleri eğlenceli şarkılara eşlik ederken bu interaktif gösteri sayesinde müzikle senkronize oyun becerilerini de geliştirecekler. Bu konserle çocuklar müzik dinleme, kendilerini ifade etme, hayal ve fikir dünyalarını geliştirme konusunda daha cesur olacaklar.

En eğlenceli kitaplar bu etkinlikte

Ezo Sunal ile Komik Kitaplar atölyesi sayesinde çocukların hayat boyunca ihtiyaç duyacakları kitap okuma sevgisini kazanmaları desteklenecek. Kitap okumayı ve kitapları sevdirecek bu sürpriz performansla 3-6 yaş aralığındaki çocuklar eğlenirken okuma alışkanlıklarını geliştirecekler.

Minikler dans becerileri geliştiriyor

Müziğin görünür, dansın işitilir bir hale geleceği ve birbiriyle uyum içinde gerçekleşeceği beden perküsyon atölyesinde, çocuklar kompozisyon ve koreografide uzmanlaşacak. Geçmişi çok eskilere dayanan ‘beden müziği’nin inceliklerini öğrenen çocuklar kendi bedenleriyle ortaya çıkarabilecekleri eğlenceli ritimleri keşfedecekler.

Becerikli eller iş başında

Birbirinden farklı atölye çalışmalarıyla çocuklar el becerileriyle neler yapabileceklerinin ve kendilerini eğlendirebilmenin farkına varıp hayal dünyalarını da özgür bırakacaklar.

14-15 Eylül’de tüm çocuklar Ege Perla’da

Ege Perla’da 14 – 15 Eylül’de gerçekleşecek ve çocukların keyifle katılabileceği etkinliklerde; Ezo Sunal Komik Kitaplar, Kurbağalı Defterlik Atölyesi, Ezo Sunal Beden Perküsyonu Atölyesi, Uçurtma Atölyesi, Kozalak Baykuş Atölyesi, Ezo Sunal Beden Perküsyonu Atölyesi, Ahşap Saat Atölyesi, Küçük Prens Kutu Atölyesi, Ahşap Magnet Atölyesi ve Ezo Sunal Lalala Konseri gerçekleşecek.

Ege Perla’da çocuklar için farklı yaş gruplarına yönelik ücretsiz düzenlenecek atölyelere katılmak için önceden rezervasyon yaparak çocukların muhteşem bir deneyim yaşamasına siz de tanık olabilirsiniz.

Yarı açık alışveriş merkezi modeliyle kurgulanan ve yönetimini Kanyon Yönetim’in üstlendiği Ege Perla, Alışveriş ve Yaşam Merkezi konseptinin yanı sıra farklı peyzaj, mimari özellikleri, kültür ve sanat etkinlikleri ile İzmir’e yepyeni bir yaşam deneyimi getirmeye devam ediyor.