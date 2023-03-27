FabrikaLab İzmir’de Robotel üretildi

Girişimcilerin ortak noktası FikrimİZ Birimi, Robotel Türkiye işbirliğiyle el deformasyonuna uğramış ve proteze ulaşamayan bireylere ‘Robotel’ üretti. Ayrıca 25 gönüllüye de robotelin montaj eğitimi verildi.

Türkiye’de bir büyükşehir belediyesinin kurduğu ilk FabLab olma özelliğini taşıyan Fabrikalab İzmir’de Robotel Türkiye iş birliği ile İzmir Gönüllü Buluşması gerçekleştirdi. Robotel Türkiye işbirliğiyle Tarihi Havagazı Fabrikası Gençlik Yerleşkesi FikrimİZ Birimi’ndeki buluşmada 25 gönüllü bir araya geldi. Buluşmada gönüllülerle, el deformasyonu nedeniyle proteze ulaşamayan gençlerin ve çocukların kullanması için 3 boyutlu yazıcılarla hazırladıkları mekanik ellerin üretim süreci paylaşıldı. Ayrıca gönüllüler, FikrimİZ Birimi bünyesindeki FabrikaLab İzmir’de 3 boyutlu yazıcılar ile önceden üretilen parçaların montajını da öğrenerek robotel üretimine dair ince noktaları öğrendi.

Robotel üretimi gönüllülük esasına uygun yapılıyor

Bir süredir Fablab’ta Robotel üretimi yaptıklarını ifade eden Fikrimiz Birim Sorumlusu Melis Başkonuş Demirci, “Robotel çocuklara ve gençlerin uzuv kayıplarından dolayı yaşadıkları sıkıntıları en aza indirmeye çalıyor. Bunu da gönüllülük esasına dayalı bir biçimde yapıyor. Önce Robotel’i kullanacak kişi geliyor elin ölçüsü alınıyor veya fotoğrafı çekiliyor buna uygun olarak üretim sürecimiz başlıyor. Bilekten ya da dirsekten el üretimleri yapıyor. Biz bunları yaparken çocukların talep ettikleri süper kahramanları da kullanarak el figürlerini geliştiriyoruz. Her sene çocuğun gelişimini tamamlayana kadar yeni el üretimi devam ediyor. Çocuk gelişimini durdurduğunda proteze geçiliyor” dedi.

Robotel’in bütün parçalarını Fablab olarak üretebiliyoruz

6 Şubat’ta Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 11 ili etkileyen depremde çok sayıda çocuğun ampute olduğuna dair bilgilerin İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne geldiğini ifade eden Demirci, “Bu noktada hem İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne hem de Robotel’e büyük iş düşüyor. İzmir’e gelen, getirilen depremzedelerin Robotel’e ücretsiz ulaşabilmesi için Robotel Türkiye ile de önümüzdeki günlerde işbirliği anlaşmasını imzalayacağız. Robotel’in bütün parçalarını Fablab olarak üretebiliyoruz” şeklinde konuştu.