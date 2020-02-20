Fair Play Karikatür Yarışması'na destek

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e Fair Play Plaketinin takdim edildiği ziyarette, CIFP'den Pierre De Coubertin ödülü kazanan Dünya Fair Play Karikatür Yarışması'nın, İzmir Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle devam etmesi konusunda anlaşmaya varıldı.

TMOK(Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi) Fair Play Komisyonu Başkanı Erdoğan Arıpınar ile TMOK Fair Play Komisyonu yönetim kurulu üyesi ve İzmir Temsilcisi Avni Erboy, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'i makamında ziyaret etti. Bugüne kadar "TMOK Fair Play Üniversiteler Kervanı" ile 61 ilde ve yurt dışında Bakü'de fair play panelleri veren TMOK Fair Play Komisyonu, İzmir 9 Eylül Üniversitesi'ndeki panel öncesi Başkan Soyer'in yurt dışında bulunması nedeniyle bu ziyareti gerçekleştirememişti.

Başkan Soyer'e plaket

Ziyarette, TMOK Fair Play Komisyonu Başkanı, Dünya Fair Play Komisyonu Yönetim Kurulu Üyesi ve Avrupa Fair Play Komisyonu 2. Başkanı Erdoğan Arıpınar ile TMOK Fair Play Komisyonu Yönetim Kurulu Üyesi ve İzmir Temsilcisi Avni Erboy, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e "Fair Play Plaketi" takdim etti. Arıpınar, Türkiye'deki fair playin önemini ve yaşanan, ödül alan birkaç fair play öyküsü anlattı. Dünya Karikatür Yarışmasına son olarak Karşıyaka Belediyesi'nin destek olduğunu ve İzmir'in adının böylelikle fair play'in içinde daha çok duyurulduğunu ifade eden Arıpınar'a, Başkan Tunç Soyer "O zaman İzmir bunu devam ettirecek" dedi. Görüşmede, Dünya Fair Play Karikatür Yarışmasının TMOK ile İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ortak yapılması konusunda fikir birliğine varıldı. Soyer, bu konuda İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Daire Başkanı Hakan Orhunbilge'ye yetki verdi. Toplantıda İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Buğra Gökçe, Gençlik ve Spor Daire Başkanı Hakan Orhunbilge, İzmir Büyükşehir Belediyespor Kulübü Başkan Danışmanı İsmet Arzuman da yer aldı.