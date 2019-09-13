Faiz indirimi can suyu olacak

EBSO Başkanı Ender Yorgancılar, Merkez Bankası'nın faiz indirim kararını olumlu bulduklarını belirterek, 'Faiz indirimi büyümeyi kısa vadede pozitif düzeye çekemese bile en azından küçülmeyi azaltmasını bekliyoruz. Bankalar bu indirim sonrası kredi kullandırmada daha iştahlı davranmalı' dedi.

EBSO Başkanı Ender Yorgancılar "Faiz indirimi sanayicimiz için can suyu olacak. Faiz indirimi büyümeyi kısa vadede pozitif düzeye çekemese bile en azından küçülmeyi azaltmasını bekliyoruz. Temennimiz Bankacılık sektörünün bu indirim sonrası kredi kullandırmada daha iştahlı davranmasıdır. Ellerinde yüksek faizli kamu kağıtlarının varlığı nedeniyle düşecek faizlerle karları artacak olan bankacılık sektörünün ilave kaynak elde edebileceği görülüyor. Ayrıca sektördeki sorunlu kredilerin banka bilançolarına zarar vermesini engelleyecek önlemlerin bir an önce hayata geçirilmesi, bankacılığın rahatlatılması gerekiyor. Bunların yanında ekonomideki olumlu sayılabilecek gelişmelerin yüksek nitelikte bir içerikle açıklanacak yeni Orta Vadeli Programın ile desteklenmesi gerekiyor" dedi.

Dikkatli olmalıyız

Merkez Bankası'nın faiz oranlarını 325 baz puan indirerek yüzde 16,50 seviyesine çekilmesine ilişkin bir değerlendirme yapan Ege Bölgesi Sanayi Odası(EBSO) Başkanı Ender Yorgancılar "Enflasyonun hem bulunduğu düzey hem de Eylül ayında baz etkisiyle daha da düşecek olması merkez bankasına faiz indirimi için imkan sunmuştur. Ancak küresel ve ulusal ekonomik boyuttaki sorunlar nedeniyle çok dikkatli olunması gerekiyor. Zira, ülke olarak geçen yıl faiz artımında geç kalmanın bedelini ödedik. Bu yıl da erken ve hızlı faiz indiriminin bedelini ödemek zorunda kalmayalım; faiz indirimlerinin olumlu etkilerini yüksek oranlı kur artışı ile heba etmeyelim. Zira CDS'lerin bulunduğu düzey endişe verici. Ayrıca, faiz indirimi yüksek faizli tahvilleri elinde bulunduran yabancılar için çıkış imkanı sunarken, yeni girişleri sınırlandırabilecektir. Faiz indiriminde bundan sonraki süreçte çok daha dikkatli olma zorunluluğu var" diye konuştu.

Algı değişmeli

Gelinen noktada faiz indirimlerinin iç yatırım ve tüketim talebini büyük oranda artırmasını beklemediklerini söyleyen Yorgancılar "Ekonomik göstergelerdeki iyileşme henüz beklentilere yansımadı. Girişimciler yatırım artışı, vatandaşlar da tüketim artışı için henüz ekonomik iklimi uygun bulmuyor. Bu algının değişmesi için Türkiye'de sadece niceliksel değil niteliksel iyileşme de gerekiyor. Yeni Orta vadeli programın bu ihtiyacı karşılamasını ve yeni bir sayfa açılmasına hizmet etmesini bekliyoruz. Bu çerçevede enflasyonla mücadelede kararlılık, kamuda tasarruf, kayıtdışılıkla ciddi mücadele, kurlarda istikrar sağlanması, sanayicilere elektrik ve doğalgaz fiyatlarında pozitif ayrımcılık yapılması uygun olacaktır. Yine tarımda ve tarım politikalarında bütünsel bir yenilenme gerekiyor. Ayrıca devletin temeli olan adalet alanındaki sorunları çözecek reform, özgürlüklerin genişletilmesi, AB ile ilişkilerin yeniden ivme kazanması, eğitimde niteliksel sıçramaya imkan verecek sistemsel yenilenme bekliyoruz" dedi.