Faizsin ev satan 29 şirket kapandı. Peki vatandaşlar ne yapacak?

Faizsiz ev edindiren 29 şirketin BDDK tarafından tasfiyesiyle ilgili değerlendirmelerde bulunan Hukukçu Gizem Elif Büyükyıldırım, hak sahiplerinin hak kaybına uğramamaları için dikkatli olmaları gerektiğini söyledi

FATİH ÖZKILINÇ- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), vatandaşlar arasında faizsiz ev alma, faizsiz taşıt alma gibi isimlerle anılan tasarruf finansman şirketlerinin intibak başvurusu yapması gerektiğini açıklamıştı. Faizsiz ev almak, belli bir peşinatın ardından kira öder gibi ev sahibi olmak isteyen vatandaşların başvurduğu 35 firmadan 21'i yeterli şartları karşılayamadığı için 8 firma ise kendi iradesiyle tasfiye sürecine girdi. Buna göre intibak şartlarını taşımayan ve tasfiyesine karar verilen bu şirketlere BDDK ve Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından Tasfiye Komisyonu atanacak. Bu firmalara para yatıran vatandaşlar ise bundan sonraki süreçte yatırdıkları paraları nasıl geri alabileceklerinin yolunu aramaya başladı. Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Hukukçular bu süreçte doğru usulde başvuru yapmanın hak sahipleri açısından büyük önem taşıdığını belirtiyor.

Hak sahiplerine uyarı

Faizsiz ev edindiren 29 şirketin tasfiyesiyle ilgili değerlendirmelerde bulunan Hukukçu Gizem Elif Büyükyıldırım, "Söz konusu firmalar, BDDK tarafından atanan tasfiye komisyonu tarafından genel hükümlere göre tasfiye edilecektir. Yani alacaklı oldukları şirket defterlerinden veya diğer belgelerden anlaşılan ve yerleşim yerleri bilinen kişiler taahhütlü mektupla, diğer alacaklılar Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ve şirketin internet sitesinde ve aynı zamanda esas sözleşmede öngörüldüğü şekilde, birer hafta arayla yapılacak üç ilanla şirketin sona ermiş bulunduğu konusunda bilgilendirilecek ve alacaklarını tasfiye memurlarına bildirmeye çağrılacaklardır. Bu süreçte özellikle süreleri kaçırmamak ve doğru usulde başvuru yapmak hak sahipleri açısından büyük önem taşımaktadır. Hak sahiplerinin Tasfiye Komisyonunun kurulmasını beklemesi ve duyuruları titizlikle takip etmesi gerekmektedir. Bu süreçte telafisi imkansız zararların doğmasını önlemek adına hak sahiplerinin hukuki yardım almaları süreçte hak kaybına uğramamak adına zaruridir" dedi.

Komisyon kurulana kadar ödeme yapmayın

Tasfiye sürecine giren firmalara BDDK tarafından tasfiye komisyonu kuruluna kadar vatandaşlar tarafından herhangi bir ödeme yapılmaması gerektiğini kaydeden Büyükyıldırım, "2 Temmuz 2021 tarihli BDDK kararıyla tasfiye sürecine giren tasarruf finans şirketleri, Kurul tarafından atanan tasfiye komisyonu tarafından genel hükümlere göre tasfiye edilecek olup, bahsi geçen şirketlerin 1 Temmuz 2021 tarihi itibarıyla tasarruf finansman faaliyetinde bulunma yetkileri bulunmamaktadır. Bu sebeple tavsiyemiz, sistem içerisinde alacak ve borcu bulunan tüm hak sahiplerinin 1 Temmuz tarihinden itibaren Tasfiye Komisyonu kurulana kadar, herhangi bir şekilde ödeme yapmamaları yönündedir" diye konuştu. BDDK'nın kararıyla 6 firmanın ise intibak sürecinin devam ettiğini ifade eden Büyükyıldırım, intibak süreci tamamlanana kadar bu firmaların tasfiye süreçlerinden etkilenmeyeceklerini söyledi.