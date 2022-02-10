Fastfood çalışanları çalışma şartlarına isyan etti: Hakkını arayan kapının önüne konuyor

İzmir’de çalışma koşullarına tepki gösteren fastfood çalışanları, “Ücretlerimiz düşük, çalışma saatlerimiz uzun. Angarya hiç bitmiyor. Hakkını arayan, ses çıkaran işçi arkadaşlarımız kapının önüne konuyor” dedi.

FATİH ÖZKILINÇ- Pandemi süresince aylık bin 200 ila bin 400 liraya geçinmek zorunda bırakılan fast food çalışanları da çalışma şartlarını protesto etti. Konak Kıbrıs Şehitleri Caddesi’nde basın açıklamasında bulunan Fastfood çalışanları çalışma koşullarının iyileştirilmesini istedi.

“Baskı üzerimizden eksik olmuyor”

Fastfood çalışanları adana basın açıklaması metnini okuyan DİSK Gıda İş Ege Bölge Temsilcisi Ufuktan Öden, “Fastfood işçileriyle, moto kurye işçilerinin sorunları iç içedir. Aynı sorunları yaşıyoruz. Dolayısıyla mücadeleyi de ortaklaştıracağız. Tüm Fastfood işçilerine çağrımız, örgütlenelim, direnişte olan işçilerle birlikte olalım. TAB Gıda’da çalışan Fastfood işçileri olarak yaşadığımız koşullara itiraz ediyoruz. Pandemi süresince aylık bin 200 ila bin 400 liraya geçinmek zorunda bırakılan işçiler olarak insan yerine konmak istiyoruz. Bizlerin üzerinde baskılar eksik olmuyor. Fazla mesailerimiz ödenmiyor. Mobbinge maruz kalıyoruz. Ücretlerimiz düşük, çalışma saatlerimiz uzun. Angarya hiç bitmiyor. Hakkını arayan, ses çıkaran işçi arkadaşlarımız kapının önüne konuyor, şubeler arasında sürgün yaşıyor. Çalıştığımız şirketler, markalar milyonlarca, milyarlarca para kazanırken, fastfood işçileri olarak bizler açlık sınırına yakın ücretle çalışmak zorunda kalıyoruz. Örgütlenmek isteyen, sendikalaşmak isteyen işçi kardeşlerimiz hemen işten atılıyor” dedi.

“Biz çalışıyoruz, patronlar zenginleşiyor”

“Bizler Fastfood çalışanları olarak artık yapılan baskılara, düşük ücrete ve insanlık dışı çalışma koşullarına hayır diyoruz” diyerek sözlerini sürdüren Öden, “Örgütleneceğiz, haklarımızı alacağız. Ücretlerimiz zamlar karşısında kar gibi eriyor. Asgari ücrete gelen artış elimize geçmeden uçup gitti. doğal gaz, elektrik, ulaşım, yakıt, gıda ürünlerine gelen zamlarla geçinmek adeta mucize oldu. Kiralarımızı ödeyemiyoruz, borçtan kurtulamıyoruz. Biz çalışıyoruz, biz üretiyoruz, patronlar zenginleşiyor. TAB Gıda yeni yatırımlar yapıyor, yeni şubeler açıyor, karına kâr katıyor. Artık kazançlardan payımızı istiyoruz. İnsanca geçinmek, insanca yaşamak, insanca ücret almak istiyoruz. Yıllık izinlerimizi kullanmak istiyoruz. Fazla çalışmanın karşılığı olan mesai ücretlerimizi almak istiyoruz. Kölece çalışmak istemiyoruz. Çalışan işçiler olarak işyerinde karar süreçlerinde söz sahibi olmak istiyoruz” diye konuştu.

Birleşe birleşe kazanacağız

Fastfood çalışanlarının endişesiz, güven içinde ve gelecek kaygısı duymadan çalışmak istediğini belirten Öden, “Fastfood işçisi olarak bizler yarış atı değiliz, performans uygulaması ile bizleri yarıştırmayın. Rekabet değil, insanca çalışmak istiyoruz. Çalışırken hak gasplarına uğramak ve haklarımızın yenilmesini istemiyoruz. Alın terimizin, emeğimizin karşılığı tam verilsin. Çalışırken endişesiz, güven içinde ve gelecek kaygısı duymadan çalışmak istemiyoruz. Bir Kez daha tüm TAB Gıda Fastfood çalışanı işçiler olarak gücümüzü birleştirelim, insan gibi çalışalım, insan gibi yaşayalım, insan gibi ücret alalım diyoruz. Tüm işçileri örgütlenmeye ve hak almaya çağırıyoruz. Birleşe birleşe kazanacağız. TAB Gıda işçisi yalnız değildir. Fastfood işçisi yalnız değildir” ifadelerini kullandı.