Fata Zaferi'nin 100'üncü yılı kutlandı

Tire'nin düşman işgali sonrası Gökçen Hüseyin Efe ve emrindeki kuvvetlerin Fata mevkisindeki Yunan karakolunu basması ve kazanılan zaferin 100. yıldönümü kapsamında ilçede etkinlikler düzenlendi.

Milli Mücadele tarihinde Fata Baskını olarak bilinen olayın gerçekleştiği bölgede düzenlenen törende İstiklal Marşı okundu, saygı duruşunda bulunuldu.

Tire Belediye Başkanı Salih Atakan Duran, yaptığı konuşmada bundan tam 100 yıl önce işgalci Yunan ordusuna karşı Tire’de alınan ilk zaferi kutlamak ve Milli Mücadele şehitlerini anmak için toplandıklarını belirtti.

29 Mayıs 1919'da işgal edilen Tire'nin o dönemde pek çok acılar yaşadığını, bu zulme karşı askeri ve sivil kesimden sesler yükselse de ilk büyük direnişin 16 Ağustos 1919 tarihinde Fata'da yaşandığını dile getiren Duran, şöyle konuştu:

"Gökçen Hüseyin Efe ve emrindeki 52 zeybek, 100 yıl önce bugün Fata’daki Yunan karakolunu basmıştır. Çatışma yaklaşık 2,5 saat sürmüştür. Nihayetinde düşman askerlerinin tamamı yok edilmiştir. Zaferin etkisi öyle büyük olmuştur ki Yunan işgal kuvvetleri büyük telaşa düşmüştür. Bölgeye askeri sevkiyat yapmak zorunda kalmıştır. Bunun karşısında da Tire Kuvayi Milliyesine katılımlar artmış ve direniş güç kazanmıştır."

Etkinlikte Tire Halk Eğitimi Merkezi ve Eğridere Gökçen Efe Derneği zeybek gösterisi sundu.

Efe torunu 6 yaşındaki Aylin Öcalan, İstiklal Marşını okudu.

Tire Kuvayi Milliyesi mensuplarının torunlarına onur belgelerinin verildiği etkinlikte Tire Kültür Derneği tarafından hazırlanan Fata Zaferi Anıtı'nın açılışı yapıldı.