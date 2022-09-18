Fazıl Say Seferihisar'da konser verdi

12 kenti kültür rotası üzerinden bir araya getirerek bir tarihin yeniden hayat bulacağı İon Kentler Birliği Projesi'nin lansmanı Teos Antik Kenti'nde gerçekleştirildi. Projeye turizm, kültür-sanat dünyası büyük destek verdi. Gecenin finalinde ise Fazıl Say, 20 bin kişinin izlediği ve 20 asırlık zeytin ağacının önünde gerçekleşen muhteşem bir konser verdi

"Evvel zaman içinde diye başlar masallar. Evvel zaman içinde dünyanın en güzel şehirlerinden birinde diye devam eder" İşte masallara konu olan dünyanın en güzel şehirlerini barından Ege'de antik kentler İon Kentler Birliği projesi ile bir araya geldi. 12 İon Kentini kültür rotası üzerinden bir araya getirerek Ege'nin dünyaya açılmasını sağlayacak "İON KENTLER BİRLİĞİ" projesinin lansmanı Teos Antik Kenti'nde yapıldı.

Ege'den dünyaya çağrı var

12 İon kentini kültür rotası üzerinden bir araya getirerek kentlerin yepyeni bir anlayış ile dünyaya açılmasına olanak sağlayacak İon Kentler Birliği Projesi Seferihisar'dan yola çıktı.

Kolophon (Menderes), Miletos(Didim), Myus(Söke), Priene(Söke), Ephesos(Selçuk), Lebedos(Seferihisar),Teos(Seferihisar), Klazomenai(Urla), Erythrai(Çeşme), Phokaia(Foça), Samos(Samos), Chios(Sakız) şehirlerinden oluşan bir antik kentler birliği üzerinden turizm gelirini arttırmak için çalışmalara başlayan Seferihisar Belediyesi, diğer katılımcı şehirlerin belediye başkanları ile beraber projenin startını verdi.

20 bin kişinin antik kenti doldurduğu görkemli lansman gecesinde konuşan Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin projenin kentin geleceğini şekillendireceğini belirterek kültür-sanat odaklı projenin lansmanını dünyadaki ilk sanatçılar birliğinin kurulduğu Teos'ta gerçekleşmesinin gurur verici olduğunu söyledi.

Ege kıyılarının hikayesi yeni bir kültür destinasyonu oluşturacak

Projenin Selçuk, Seferihisar; Çeşme, Foça, Didim, Urla, Menderes, Söke, Sakız ve Samos şehirlerinden oluşan " İon Yolu" çatısı altında bir turizm destinasyonu oluşturulmasını sağlayacağını belirten Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin " Bu sayede kentler arasında bir bağ oluşacak. Bir hikâyenin parçası olan bu kentlerde Efes'i ziyaret eden Seferihisar'a gelerek Teos'u da görmek isteyecek hikâyenin geri kalanını anlamak için Milet'e oradan da Foça'ya gidecek." İon Kentleri Birliği Projesi" partner şehirlerin kültür ve turizm odaklı iş birliklerini geliştirip ulusal ve uluslararası alanda görünürlük ve kazanç sağlamalarına olanak sağlayacak. Kültürel mirasa sahip Türkiye'deki diğer şehirlere örnek olacak bu proje aynı zamanda uluslararası alanda iş birliği ve dostluğu geliştirebilmek adına örnek bir model olacak" diye konuştu.

Yetişkin: "İstesek de istemesek de Ege'nin iki yakası bir"

İon Kentler Birliği Projesi'nin lansmanında Türkiye ve Yunanistan arasında yaratılmak istenen gerilime de değinen Yetişkin "Ülkeler arasında siyasi gerilimler olur. Fakat diplomasi bu yüzden vardır. Dünya artık savaştan bıktı, herkes barış içinde yaşamak istiyor. Üzülerek izliyoruz ki hem Yunanistan hem Türkiye yaratılan bu gerginliği seçim odaklı kullanıyor. Oysa ortak bir geçmiş var, tarih ve kültür var. Adaların belediyeleri ve halkı da Türkiye halkı ile kardeşlik ve dostlu içinde yaşamak istiyor. Bu proje ile ortak tarihimizin ve değerlerimizin umuyorum ki daha fazla farkına varabiliriz" dedi.

Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin dünyada kültür turizmi trendi olduğunu da sözlerine ekleyerek "Kültür turizmi bölge halklarının turizmden daha fazla pay almasını sağlayacak. Çünkü son dönemde araştırmalar yabancı turistlerin yüzde 70'inin kültürel turizm amacıyla ülkemize geldiğini ortaya koyuyor. Bu da projemizin ve yolumuzun ne kadar doğru olduğunun çarpıcı bir örneği" şeklinde konuştu.

Teos Antik Kenti'nde Fazıl Say'dan unutulmaz bir müzik ziyafeti

Tarihi Teos Antik Kenti'nde gerçekleşen lansman gecesine muhteşem bir de resital bıraktı. Dünyaca ünlü piyanist Fazıl Say büyülü atmosferde 20 bin kişinin izlediği ve hafızalarda uzun yıllar silinmeyecek bir konser verdi.

Projenin çarpıcı bir özelliği ise yaşayan bir tarihin yeniden canlandırılmasına yönelik. İon Kentler Birliği projesi kapsamında yapılacak festivaller ile 12 İon kenti birbiri ile buluşacak. Foça'da başlayan festival iki gün sonra Didim'e oradan da Menderes'e uzanacak. Ayrıca proje çerçevesinde Sakız ve Samos adaları da İon kenti olması nedeniyle projede yer aldı. Bu adalar ile gerçekleştirilecek iş birliği sayesinde karşılıklı feribot seferleri ve ticari ilişkiler geliştirilecek. Proje ile kentlerin kapılarının birbirine açılacağını söyleyen İsmail Yetişkin, partner şehirlere temsili anahtar takdim etti.