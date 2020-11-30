Felsefe seminerleri başlıyor

Türkiye’nin ve dünyanın önde gelen felsefecileri İzmir’de buluşuyor.

Felsefe seminerleri başlıyor
30 Kasım 2020 Pazartesi 11:46

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin “Dünyanın Geleceği, Geleceğin Dünyası” başlığıyla 3. kez ev sahipliği yapacağı felsefe seminerleri çevrimiçi olarak düzenlenecek. Felsefe Seminerleri www.felsefeseminerleri.com ve “İzmirTube” üzerinden canlı yayın olarak izlenebilecek. Felsefe Seminerleri 5-6 ve 12-13 Aralık tarihlerinde çevrimiçi olarak düzenlenecek. Uluslararası düzeyde yapılacak seminerler Covid-19 salgınının yarattığı belirsizlik içerisinde, politikanın ufkunu, insan-doğa ilişkisinin yeni görünümlerini, krizin insanın anlam arayışına yaptığı etkileri ve son olarak krizle kurduğumuz tuhaf ilişkiyi anlamaya çalışarak “dünyanın geleceğini ve geleceğin dünyasını” tartışmaya açacak.

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