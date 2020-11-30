Felsefe seminerleri başlıyor

Türkiye’nin ve dünyanın önde gelen felsefecileri İzmir’de buluşuyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin “Dünyanın Geleceği, Geleceğin Dünyası” başlığıyla 3. kez ev sahipliği yapacağı felsefe seminerleri çevrimiçi olarak düzenlenecek. Felsefe Seminerleri www.felsefeseminerleri.com ve “İzmirTube” üzerinden canlı yayın olarak izlenebilecek. Felsefe Seminerleri 5-6 ve 12-13 Aralık tarihlerinde çevrimiçi olarak düzenlenecek. Uluslararası düzeyde yapılacak seminerler Covid-19 salgınının yarattığı belirsizlik içerisinde, politikanın ufkunu, insan-doğa ilişkisinin yeni görünümlerini, krizin insanın anlam arayışına yaptığı etkileri ve son olarak krizle kurduğumuz tuhaf ilişkiyi anlamaya çalışarak “dünyanın geleceğini ve geleceğin dünyasını” tartışmaya açacak.