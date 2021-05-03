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Fenomen olmak için iki kızı dövdüler!

İzmir'in Konak ilçesinde, biri 14 diğeri 15 yaşındaki 2 kız, kendilerinden küçük 2 kızı darbedip sosyal medyalarında paylaştı. Küçük kızlar hastaneden darp raporu alırken, saldırgan 2 kızın ise sosyal medya üzerinden bu tarz paylaşımlar yaparak, fenomen olmaya çalıştıkları öne sürüldü

Fenomen olmak için iki kızı dövdüler!
03 Mayıs 2021 Pazartesi 08:44

Konak'ta,  29 Nisan Perşembe günü oruçlu olan İ.E. ve H.K, iftar saatine kadar zaman geçirmek için yürüyüşe çıktı. 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Meydanı yakınlarına gelen 2 kızın yanına, kendilerinden büyük 2 kız yaklaştı. Gelen kızlar iddiaya göre, 'Ne bakıyorsunuz?' diyerek kendilerine saldırdı. Bu sırada saldırgan 2 kızla birlikte olduğu öne sürülen 3 erkek de yaşananları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Görüntüler sosyal medyada paylaşıldı. Saldırganların çektirdikleri görüntüleri sosyal medyada paylaşıp, fenomen olmaya çalıştıkları ileri sürüldü. Çevredekiler durumu polise bildirdi. Yaklaşık 10 dakika süren kavganın ardından saldırgan 2 kız uzaklaşıp, gözden kayboldu.

İ.E. ve H.K., hastaneden darp raporu alınırken, aileleri de saldırganlardan şikayetçi oldu. Bunun üzerine saldırganlar, sosyal medya hesaplarından özür mesajı attı. Saldırgan 2 kızın sosyal medyada daha önce de tanımadıkları kişileri darbettikleri videoları paylaştıkları öne sürülürken, yaşanan son olaydan sonra hesaplarını kapattıkları belirtildi. Konak Emniyet Müdürlüğü Çocuk Büro Amirliği'nin olayla ilgili olarak soruşturma başlattı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #konak #iki kız dayak #fenomen dayak
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