Festival Mandi-Mandila çifti ile renklenecek

Geleneksel Gümüldür Özdere Mandalina Festivali'nin maskotu Mandi bu yıl festivalde eşi Mandila ile birlikte yer alacak.

Menderes Belediyesi tarafından Gümüldür satsuma mandalinasının tanıtımına yönelik gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında festivalin maskotu Mandi'ye eş geldi. Bu yıl ilk kez Mandila da eşi Mandi ile birlikte 23 Kasım Cumartesi günü Gümüldür Eski Köy Merkezi'nde gerçekleşecek festivalde yer alarak vatandaşlarla buluşacak.

Tanıtım atağı

Gümüldür mandalinasını dünyaya tanıtmak, ürünün geniş kitlelere yayılmasını sağlamak adına Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanında yer alan Mandi, bundan sonra tüm etkinliklerde eşi Mandila ile yer alacak. Sevimli çift festival için tanıtım çalışmalarını birlikte gerçekleştirecek.

Mandi ve Mandila festival gününe kadar İzmir'in en işlek caddelerinde vatandaşlarla bir araya gelecek. Geleneksel Gümüldür Özdere Mandalina Festivali'nin tanıtımı için İzmir sokaklarında yer alacak çift, çeşitli sürprizleriyle vatandaşlarla buluşacak.

Kayalar: Ailemiz büyüdü

Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar, festivale yoğun şekilde hazırlandıklarını belirtti, şunları söyledi: "Geleneksel Gümüldür Özdere Mandalina Festivalimiz için hazırlıklarımız tüm hızıyla devam ediyor. Bu yıl ailemizde büyüdü. Festivalimizin maskotu Mandi eşi Mandila ile birlikte etkinliğimize katılacak. Bundan sonra mandalinamızın tanıtımını Mandi ve Mandila birlikte gerçekleştirecekler. Bu kapsamda çiçeği burnunda çiftimiz İzmir sokaklarında vatandaşlarımızla bir araya gelecekler. 23 Kasım Cumartesi günü Gümüldür'de gerçekleşecek festivalimizde Mandi ve Mandila birlikte yer alarak Geleneksel Gümüldür Özdere Mandalina Festivalimize renk katacaklar. Tüm vatandaşlarımızı cumartesi günü festivalimize bekliyoruz. Gelin mandalinanın cennetinde gerçekleşecek ve mandalinayla ilgili çeşitli ürünlerin yer alacağı festivalimizde keyifli anları hep birlikte yaşayalım" dedi. n Pelin Atmaca