Festival sürüyor

33. Uluslararası İzmir Festivali kapsamında İtalyan sanatçılar konser verdi.

Efes Celsus Kütüphanesinde İzmir Kültür Sanat ve Eğitim Vakfı (İKSEV) ile İzmir İtalya Konsolosluğu işbirliği ile düzenlenen "İtalyan Esintileri" konserinde soprano Mariasole Mainini, belkanto tenor Nile Senatore ve piyanist Giorgio D’Alonzo, İtalyan opera geleneğini temsil eden bir repertuar sundu.