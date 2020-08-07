Fethi Sekin Arabalı  Vapuru hizmete başladı

Şehit polis memuru Fethi Sekin’in ismini taşıyan arabalı vapur, körfez seferlerine başladı. İzmir Büyükşehir Belediyesi İZDENİZ Genel Müdürlüğü yetkilileri geminin ilk yolcularını çiçeklerle karşıladı

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin bir süre önce İZDENİZ filosuna dahil ederek şehit polis memuru Fethi Sekin’in ismini verdiği arabalı vapur hizmete girdi. İZDENİZ Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ufuk Tutan, İZDENİZ Genel Müdürü İlyas Murtezaoğlu ve genel müdür yardımcıları Fethi Sekin gemisinin ilk yolcusu Şerife Aysel İrtem’e ve ilk arabalı yolcusu Ali Hikmet Karaiz’e günün anısına çiçek ve plaket takdim etti.

Toplu ulaşımda İzmir Körfezi’ni etkin kullanma yolunda çalışmalarına devam ettiklerini söyleyen İZDENİZ Yönetim Kurulu Başkanı Ufuk Tutan, “Deniz ulaşımı hem keyifli ve konforlu hem de zamandan kazandırıyor. İç körfezde özellikle mesai başlangıç ve bitişine denk gelen sabah ve akşam saatlerinde yoğun bir sefer programımız var. Yaza özel Foça, Mordoğan ve Urla seferlerimiz devam ediyor. Bir yeni arabalı vapurumuz daha yakında hizmete girecek. Gün içinde, daha küçük teknelerle ve daha sık sefer yapmayı planladığımız ‘körfez taksi’ projemiz var. Levent Marina’yı kiralamamızla birlikte İzmirlilere başka sürprizlerimiz de olacak. Hepsi için çalışıyoruz. İzmirlileri denizle çok daha fazla buluşturacağız” dedi.

Feribotun özellikleri

“Fethi Sekin”,İZDENİZ filosuna dahil edilen dördüncü feribot oldu. İstanbul Tuzla Tersanesi’nde inşa edilen feribot, 73 bin 98 metre boyunda ve 15,21 metre eninde. 51 araç, 12 bisiklet ve 10 motosiklet taşıyabiliyor. Kapalı yolcu salonunda 194, açık yolcu salonunda 128 olmak üzere toplam 322 yolcu taşıma kapasitesine sahip.Sancak ve iskele taraflarında araç güvertesi ile yolcu güvertesi arasında erişimi sağlayan iki engelli asansörü, kapalı yolcu salonunda körfez manzarası sunan geniş camlar, TV yayınları, kablosuz internet ve telefon-bilgisayar şarjı için prizler, güvertede birbirinden bağımsız iki evcil hayvan kafesi de bulunuyor. Gemide yine bebek bakım odası, iki erkek, iki kadın ve bir engelli tuvaleti, görme engelli yolcular için kabartmalı uyarı ve yönlendirme işaretleri, engelli yolcuların araçlarına özel park yerleri, kapalı yolcu salonunda tekerlekli sandalye park yerleri ve 2-5 yaş arası çocuklar için oyun alanı da mevcut.

Kütüphanesi de var

İzmir Büyükşehir Belediyesi Kütüphaneler Şube Müdürlüğü tarafından oluşturulan kütüphanede 21 günlük periyodlarla yolcular iki ödünç kitap alabilecek. Okuyucular, vapurdan aldıkları kitapları vapura ya da iskelede bulunan kitap sandığına 21 gün sonra bırakabilecek. Fethi Sekin Arabalı Vapuru'nda bulunan kütüphanede 500 kitap bulunuyor.



