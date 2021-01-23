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FETÖ'den gözaltına alınan 18 kişi itirafçı oldu

İzmir merkezli 62 ilde FETÖ'nün TSK içindeki yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 200 şüpheliden 111´i tutuklandı, 18'i etkin pişmanlıktan faydalanıp, itirafçı oldu

FETÖ'den gözaltına alınan 18 kişi itirafçı oldu
23 Ocak 2021 Cumartesi 11:39

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, mahrem imamların TSK içerisindeki örgüt mensuplarıyla ankesörlü sabit hatlardan ya da büfelerdeki kontörlü telefon hatlarından iletişime geçerek, şifreli kısa görüşmeler yaptıkları ve örgütsel faaliyetlerin yeri ile zamanını bildirdikleri tespit edildi. Bu kapsamda albay, yarbay, binbaşı, yüzbaşı, üsteğmen ve teğmen rütbelerinde 218'i muvazzaf, 20'si ihraç toplam 237 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İzmir merkezli 62 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 200 şüpheli gözaltına alındı. 37 şüpheliyi yakalamak için operasyon sürüyor.

18 KİŞİ ETKİN PİŞMANLIKTAN FAYDALANDI

Gözaltındaki işlemleri tamamlanan 200 şüpheliden 18'i etkin pişmanlıktan faydalanıp itirafçı oldu. 111 kişi tutuklanırken, 69'u adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 2 kişinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.  


Kaynak: DHA
Etiketler; #fetö #fetö operasyonu izmir #tsk
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