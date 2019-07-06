FETÖ'nün TSK'deki kriptoları "ankesörlü telefon"dan çözülüyor

FETÖ'nün TSK içindeki "mahrem yapılanması"nda yer alan muvazzaf askerler, yurt genelinde yürütülen "ankesör" soruşturmalarıyla açığa çıkarılıyor
Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen darbe girişimi soruşturması kapsamında 2017 yılında gözaltına alınan bir şüphelinin, "FETÖ'nün Tekirdağ'da askerlerden sorumlu olan ve kendileriyle örgütsel faaliyetler kapsamında görüşmeler yapan sorumlu 'abi'lerin irtibat kurmak için ankesörlü telefon kullandıkları" yönündeki ifadeleriyle, örgütün "ankesörlü telefondaki şifreli haberleşme" yöntemi deşifre edildi.
Örgütün kripto yapılanmasını büyük ölçüde ortaya çıkaran bu bilgi ışığında yurt geneline yayılan soruşturmalarda, orduya sızmış binlerce örgüt üyesi asker belirlendi.
11 bin 640 ankesör gözaltısı
Yurt genelinde bugüne kadar büfe ve ankesör soruşturmaları kapsamında Ankara ve İstanbul başta olmak üzere Türkiye'nin hemen hemen her ilinde 800 ayrı operasyon düzenlendi.
Gözaltına alınan 11 bin 640 zanlının yarısına yakınının etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak üzere itirafçı olması dikkati çekti. Soruşturmalar kapsamında yurdun dört bir yanında düzenlenen operasyonlarda şüphelilerin tek tek deşifre edilerek gözaltına alınması ve adli mercilere teslimi ise sürüyor.
İstanbul ve Ankara başta olmak üzere yılbaşından bu yana ülke genelindeki ankesör ve büfe aramaları çerçevesinde yürütülen soruşturmalarda bazı operasyon ve yargılamalar öne çıktı.
Son 15 günde İzmir merkezli iki ayrı operasyonda aralarında muvazzafların da bulunduğu 61 şüpheli gözaltına alındı. Eski Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hilmi Özkök'ün de yakın korumalığını yapan astsubay Nihat O'nun da aralarında olduğu 19 kişi tutuklandı.