FİYATI 6 KAT ARTTI!
FİYATI 6 KAT ARTTI!
0
OBEZ KÖPEK 30 KİLO VERDİ
OBEZ KÖPEK 30 KİLO VERDİ
0
İZMİR'DE EN UZUN GECE KOŞUSU
İZMİR'DE EN UZUN GECE KOŞUSU
0
TÜRKSAT 5B UYDUSU UZAYA FIRLATILDI
TÜRKSAT 5B UYDUSU UZAYA FIRLATILDI
0

FETÖ'nün yelpazecisi yakalanmıştı. İfadesi ortaya çıktı

İzmir'de, FETÖ/PDY elebaşı Fetullah Gülen'in konuşması sırasında bayılmaması için elindeki gazeteyi sallayıp, hemen yanı başında oturması nedeniyle 'FETÖ'nün yelpazecisi' olarak tanınan ve farklı isimle tedavi gördüğü bir hastaneden taburcu edilmesinin hemen ardından dün polis tarafından gözaltına alınıp tutuklanan Adem Zengin'in ifadesi ortaya çıktı

FETÖ'nün yelpazecisi yakalanmıştı. İfadesi ortaya çıktı
19 Aralık 2021 Pazar 11:54

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY elebaşı Fetullah Gülen'e konuşması sırasında bayılmaması için yelpaze sallayan ve hemen yanında oturan Adem Zengin'in, farklı kimlikle Dokuz Eylül Hastanesi'nde tedavi gördüğü yönünde istihbarat bilgisi aldı. Çalışma başlatan ekipler, Covid-19 testi pozitif çıkan Zengin'in farklı isimle hastanede tedaviye alındığını, sağlık durumunun ağırlaşması ile entübe edildiğini belirledi. Ekipler, yaklaşık 1 aydır süren yoğun bakımdaki tedavisi biten Zengin'i önceki gün gözaltına aldı.

YELPAZE SALLARKEN GÖZYAŞI DÖKTÜ

Fetullah Gülen'in hemen yanında oturup, yelpaze salladığı, bunu yaparken de gözyaşı döktüğü; 1990'lı yıllarda çekildiği düşünülen videosuyla kamuoyunda tanınan Adem Zengin bir dönem kapatılan Zaman Gazetesi'nin Kazakistan temsilciliğini yaptığı ve örgüte müzahir dernekte genel sekreter olarak çalıştığı ortaya çıktı. FETÖ'nün yelpazecisi Zengin'in  'ByLock' kullanıcısı olduğu da belirlendi. Zengin, hastaneden taburcu edilmesinin ardından Balçova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınıp, Kaçakçılık Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

'ETKİN PİŞMANLIKTAN FAYDALANMAK İSTEMİYORUM'

Polisteki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edilen Adem Zengin, tutuklandı. Zengin'in polise verdiği ilk ifadede hakkındaki suçlamaları kabul etmeyip, "Evet görüntülerdeki yelpaze sallayan kişi benim. Yanlış hatırlamıyorsam 1990'lı yıllarda Hisar Camisi'ne gelmişti, ben de o zamanlar hayranlığım olduğu için gitmiştim. Ancak örgütle hiçbir bağım olmadı. Etkin pişmanlık hükümlerinden de faydalanmak istemiyorum çünkü ben FETÖ'cü değilim. Telefonum üzerinden yapılan ByLock görüşmelerini de bana ait değil. Muhtemelen başkası yapmıştır. Hayatım boyunca da Bank Asya'ya destek olmadım. Hatta o bankaya 7 bin TL borcum vardı" dedi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #fetö #fetö yelpazeci #izmir
Önceki Haber
Obez köpek 30 kilo verdi
Sonraki Haber
Hamsinin fiyatı 6 katına çıktı
Karşıyaka’da oryantiring heyecanı 
Karşıyaka’da oryantiring heyecanı 
0
İzmir'de en uzun gece koşusu
İzmir'de en uzun gece koşusu
0
Konak'ın spor okullarına büyük ilgi
Konak'ın spor okullarına büyük ilgi
0
Güzelyalı ve Balçova'da su baskınlarına karşı çalışma başladı
Güzelyalı ve Balçova'da su baskınlarına karşı çalışma başladı
0
Bornova Antika Pazarı için gerim sayım
Bornova Antika Pazarı için gerim sayım
0
İzmir Bozdağ'da 25 santimetre kar var
İzmir Bozdağ'da 25 santimetre kar var
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.