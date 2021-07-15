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FETÖ operasyonunda 76 kişi tutuklandı!

FETÖ operasyonunda 76 kişi tutuklandı!
15 Temmuz 2021 Perşembe 16:50

İzmir merkezli 47 ilde, FETÖ/PDY’nin Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasına yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen 178 şüpheliden 76'sı tutuklandı, 59'u adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. İtirafçı olan diğer 43 şüpheli ise polis ve jandarmadaki işlemlerinin ardından salıverildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, FETÖ/PDY’nin TSK yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, ankesörlü/ kontörlü sabit hat ile irtibat kurdukları ileri sürülen ve gözaltına alınan örgüt mensuplarının ifadesi ve başka deliller doğrultusunda, 57'si muvazzaf, 86 asker ile 143'ü darbe girişimi sonrası ilişikleri kesilen askeri okul öğrencisi toplam 229 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden 2'sinin yarbay, 1'inin binbaşı, 2'sinin yüzbaşı, 8'inin üsteğmen, 5'inin teğmen, 54'ünün astsubay ve 14'ünün uzman çavuş rütbesinde olduğu bildirildi. Toplam 7 şüpheli hakkındaki gözaltı kararı mükerrer olduğu ve sağlık sorunları gibi gerekçelerle iptal edildi. Haklarında gözaltı kararı bulunan şüphelilere yönelik 12 Temmuz'da saat 01.00 sıralarında 47 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Polis ve jandarma ekiplerinin katıldığı operasyonlarda şüphelilerden 178'i gözaltına alındı. Şüphelilerden itirafçı olan 43'ü polis ve jandarmadaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Diğer 135 şüpheli adliyeye sevk edildi. Adliye sevk edilen şüphelilerden 76'sı tutuklanırken, 59'u adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Haklarında gözaltı bulunan diğer 44 şüphelinin ise yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #fetö #fetö operasyonu #tutuklama
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