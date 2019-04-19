Filiz Ceritoğlu Sengel: Benimle birlikte koşun

Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, Belediye personeli ile yaptığı toplantıda, tüm Selçuk halkını da arkasına alıp "Selçuk için hep birlikte güzel işler yapacağız. Benimle birlikte koşmanızı istiyorum" diyerek çalışanlara birlik mesajı verdi.

Bazı Belediye çalışanlarının görev değişikliklerinin olacağını, görevini aksatan veya iş akdine uymayanlar üzerinde değerlendirmeler yapılacağını kaydeden Başkan Sengel, çalışanlara değer verdiğini, ancak Selçuk halkına da çok değer verdiğini söyledi. Başkan Sengel; "Bana inananlarla güzel işler yapacağız. Çünkü bana inanan dışarıda yüzde 52 var. Ve benim Selçuk'ta olan herkese karşı bir yükümlülüğüm var... Bana inanın, hayallerimizi hep birlikte geçekleştirelim; Selçuk'u kalbimize, zihnimize ve bütün hücrelerimize işleyerek iş yapalım. Çünkü çalışmalarımızın hepsi Selçuk için olacak. Şahıslar için değil" dedi.

Tempomu yakalayın

Bir hafta önce mazbatasını aldıktan sonra hiç ara vermeden çılgın gibi çalıştığını, aynı azmi belediye personelinden de beklediğini belirten Başkan Sengel; "Ben çılgın gibi çalışırken; deli gibi koşarım. Aynı hızı sizlerden bekliyorum. Kim dinlenmek istiyor, kim benim hızıma yetişemiyor ya da kim benim oyuncu değişikliğine ihtiyacım var diyor bilemem... O yüzden benimle ilgili siyasi anlamda bambaşka şeyler düşünüyor olabilirsiniz. Herkesin gönlüne, herkesin zihnine girmemiş ve de giremeyecek olabilirim. Bununla ilgili yapabileceğim başka bir şey yok ama sizin halihazırda çalışanların zihnine, kalbine, gönlüne Selçuk girmediyse benim de söyleyecek bir şeyim yok" dedi.

Halkın gücü arkamda

1957'de kurulan Selçuk Belediyesi'nde bu güne kadar en yüksek oyu alan belediye başkanı olduğunun ve bundan büyük gurur duyduğunun altını çizen Başkan Sengel, "Bu seçimde her türlü siyasi parti elinden geldiğince çalışmışken ve en yüksek oyu aldığıma göre demek ki bu noktada halkın ciddi anlamda Filiz Ceritoğlu Sengel'e güveni var. Filiz Ceritoğlu Sengel bizim Selçuk'tan beklentilerimizin ne olduğunu biliyor diye halkımın bana güveni var. Bu nedenle benim halkıma karşı çok ciddi bir yükümlülüğüm var ve ben yükümlülük altına girdiğim her şeyi şimdiye kadar yaptım. Bundan sonra da bu yükü beraber paylaşacağız" diye konuştu.

Borcun bilincindeyiz

Tek amacının Selçuk'u hak ettiği değere kavuşturmak olduğuna vurgu yapan Başkan Sengel; "Bu noktada benimle birlikte aynı hızda koşacak arkadaşlarımızla çok ciddi ve güzel işler yapacağız. Umudum sonsuz. Beklentim çok yüksek. Çıtamız da çok yüksek ve Selçuk artık bunu hak ediyor. Eğer evinize ekmek götürüyorsanız; eğer bu topraklarda çocuklarınızı yetiştiriyorsanız; sizin de bu topraklara, bu belediyeye borcunuz var demek" dedi.

Selçuk Belediyesi'nin de oldukça yüklü borcu olduğunu hatırlatan Başkan Sengel, "Bunu zaten biliyorduk. Hem hukuksal boyutu hem de mali anlamda incelemeye devam ediyorum. Hiçbir şekilde geçmişle uğraşmak gibi bir kaygım yok. Sadece gelirleri nasıl arttırır giderleri nasıl azaltırız diye düşünüyorum" dedi.

Başkan Sengel; "Tek arzum, ilk 5 yılımızı doldurduğumuzda benim için, Filiz Başkan adaletliydi desinler, Filiz Başkan çalışkandı desinler ve Filiz Başkan Selçuk'u hak ettiği yere getirdi desinler istiyorum!" dedi.

Alacaklılar, ertesi gün kapıdalar

11 Nisan'da mazbatasını aldığını, Cuma günü nur topu gibi üç mal bildiriminin önüne geldiğini söyleyen Başkan Sengel, "800 bin TL olan bir borcun 1,5 milyon olup sadece faizlerinin ödendiğini öğrendim ve bir gün önce de fiili haciz tehdidi altındaydık. İki gün içerisinde belediyeye hacze gelebilirler. Gelsinler bundan ürkmeyiz. Mallarımız burada... Giderleri arttırarak; gelirleri doğru düzgün toplamayarak idarecilik olmuyor. Çalışma stili de olmuyor. Bu Selçuk'u aşağıya çekmemize sebep olmuş" dedi.

Kemerleri önce sıkacağız, sonra bağlayacağız

Belediye çalışanlarına, artık kemerleri sıkma zamanının geldiğini hatırlatan ve çalışanlara çok net mesajlar veren Başkan Filiz Ceritoğlu Sengel, "Koşuyoruz, kemerleri sıkıyoruz ve sonrada uçuşa geçiyoruz. Kemerleri önce sıkacağız, sonra bağlayacağız. Ben uçarken ya bana kanat olacaksınız, ya da hayır biz yeryüzünde kalıp el sallayacağız diyeceksiniz. Her şey kabulümdür" diye konuştu.

Belediyede OHAL ilan etti

Önemli bir kararın altına imza atan Başkan Sengel, "Bilin ki bir karar alıyorsak; adaleti sağlamak için alıyoruz. Bilin ki ben şu an OHAL ilan ettiysem bu da Selçuk Belediyesi'nin geleceği için. Çünkü Selçuk Belediyesi'nin geleceği demek Selçuk'un da geleceği demektir. Selçuk belediyesinin batması esnafın batması demektir. Öncelikle para döngüsünü sizlerle sağlayacağız. Çünkü bunu sağlayamazsak dışarıda da sağlayamayız. Esnafa da borcumuzu ödeyemeyiz. Sonra hep beraber ellerimizi kavuştururuz. Beş yıldır oturduğumuz gibi otururuz. Ben buraya oturmaya gelmedim" diyerek, belediye personelini görevlerini bir fiil yerine getirmeleri gerektiğini ifade etti.