Filiz Ceritoğlu Sengel: Sendikalar ile dayanışma içindeyiz

Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, Anneler Günü etkinlikleri kapsamında Eğitim İş Selçuk Temsilciliğinin düzenlediği kahvaltıya katıldı. Bir arada olma kültürünün önemine dikkat çeken Başkan Sengel, "Bu kapsamda sendikacı olmak ve örgütlenmeyi sağlamak hepimiz için çok önemli" dedi.

Etkinliğe Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, Birleşik Kamu iş Konfederasyonu Genel Başkanı Hasan Kütük, Eğitim - İş İzmir 2 Nolu Şube Başkanı Ahmet Cangı, Eğitim - İş Selçuk İlçe Temsilcisi Ali Ölmez, Belediye Başkan Yardımcısı Bilgi Keskin, Alevi Kültür Dernekleri Selçuk Şubesi ve sendika üyeleri katıldı.

Herhangi bir hakkı elde edebilmek için bir arada durma kültürünün gelişmesi gerektiğine dikkat çeken Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel; "Öncelikle bir arada durduğunuz için sendikal haklarınızı sonu kadar savunduğunuz için hepinize teşekkür ediyorum. Sendikalar bu bağlamda çok çok önemli etkiye sahip. Bir arada durmak, dayanışmayı hiçbir şekilde elden bırakmamak, emeğinin arkasından koşturabilmek ve emek verirken de el ele tutuşarak koşturabilmek çok önemli. Bunu da en iyi bu sendikalarla sağlayabiliyoruz. Böylece toplumsal bir ivme sağlıyoruz" diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından sendikaya yeni katılan eğitimcilere Atatürk rozeti takılırken, görevini tamamlayan ve emekliye ayrılan öğretmenlere plaket verildi.