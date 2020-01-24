Finansal okuryazarlık eğitimi aldılar

Ege Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (EGESEM) tarafından düzenlenen "Finansal Okuryazarlık Eğitimi Sertifika Programı" tamamlandı.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Aydanur Gacener Atış Liderliğinde gerçekleştirilen eğitim programında; Ege Üniversitesi lisans ve yüksek lisans öğrencilerine yönelik finans alanına yönelik temel konularda bilgi sunmak ve bu alana yönelik ilgi ve farkındalıklarını artırmak amacıyla "Finansal Kurumlar ve Piyasalar", "Finansal Riskler ve Yönetimi", "Banka İşletmeciliği", "Finansal Krizleri Anlamak" konularında eğitim verildi. Sertifikalarını aldılar Ege Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde düzenlenen sertifika programına katılan İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Asiye Özlem Önder, "Ege Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi'nin fakültemizde düzenlediği Finansal Okuryazarlık Eğitimi Sertifika Programı, eğitimin içeriği ve sertifikalandırılması yönünden öğrencilerimize çok faydalı olmuştur. EGESEM' e ve eğitmenlerimize teşekkür ederiz" dedi.