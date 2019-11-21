Finlandiya, İzmir'le iş birliğine sıcak

Finlandiya Ankara Büyükelçisi Ari Pekka Maki ve beraberindeki heyet İzmir Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret etti.

Büyükşehir Başkan Vekili Mustafa Özuslu, Büyükelçi Maki, İzmir Fahri Konsolosu Mehmet Ali Molay ve Konsolosluk Medya Koordinatörü Ahmet Bütün'ü makamında ağırladı. Ziyarette, Finlandiya ile İzmir arasındaki ilişkilerin nasıl geliştirileceğine dair fikir alışverişi yapıldı. Finlandiya Büyükelçisi, İzmir'le Finlandiya arasında ticaret anlaşmalarının geliştirilmesi ve artırılması için işbirliklerine vurgu yaptı, "İzmir'le ilişkileri geliştirmeyi ve bir başarı hikâyesi yaratılmasını çok istiyorum"

Yol haritası

Özuslu da iş birliğine İzmir'le Finlandiya arasındaki turist sayısını artırarak başlanabileceğini söyledi, "Bunu nasıl geliştireceğimiz konusunda bir yol haritası belirleyebiliriz. İnsanlar gelip gittikçe beşeri ilişkiler artacak ve beşeri ilişkiler de diğer ilişkileri değiştirecektir. Başkanımız Tunç Soyer, İzmir'i dünya kenti yapmak için yola çıktı. Biz de bu perspektifle hareket ediyoruz. Akdeniz çanağındaki kentlerle, Çin'le, Rusya'yla ilişkilerimizi güçlendiriyoruz. İzmir'i dünya kenti yapma yolunda sizin de destek vereceğinizden hiç şüphemiz yok" diye konuştu.