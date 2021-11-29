61 KİŞİ BARDA MAHSUR KALDI
61 KİŞİ BARDA MAHSUR KALDI
0
TEK DOZ AŞI BİR İŞE YARAMAZ
TEK DOZ AŞI BİR İŞE YARAMAZ
0
DOĞUMA BİSİKLETLE GİTTİ
DOĞUMA BİSİKLETLE GİTTİ
0
HATA AVCISI!
HATA AVCISI!
0

Fırtına nedeniyle Karşıyaka'da deniz taştı

Gece saatlerinden beri etkili olan fırtına nedeniyle İzmir Karşıyaka'da deniz taştı

29 Kasım 2021 Pazartesi 12:37

İzmir'de etkili olan fırtına nedeniyle Karşıyaka'da deniz taştı. Karşıyaka Yelken Kulübü önünde lodosun etkisiyle deniz suyunun taşması sonucu tramvay yolu su altında kaldı. Suyun deniz kenarındaki yürüyüş yolunun yanı sıra kara yoluna da ulaştığı görüldü.

İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler, biriken suları boşaltmak için bölgeye su boşaltma pompası kurdu. Tramvay seferleri, Alaybey-Nikah Sarayı arası ile Yunuslar-Ataşehir arasında yapılabilirken, karayolunda ulaşım ise kontrollü olarak sağlanabiliyor.

Bostanlı Balıkçı Barınağı'nda da balıkçıların, teknelerinin fırtınadan zarar görmemesi için özel önlemler aldıkları görüldü. İzmir'de etkili olan fırtına nedeniyle vapur ve arabalı vapur seferleri, 08.25'te iptal edilmişti.


Kaynak: AA
Etiketler; #izmir #fırtına #deniz #deniz taştı #karşıyaka #karşıyaka deniz
Önceki Haber
İzmir'de fırtına: Beton parçalarından son anda kurtuldu!
Sonraki Haber
Dikili’nin yeni köprüsü hizmete girdi
Buca’ya giysi toplama kumbaraları geldi
Buca’ya giysi toplama kumbaraları geldi
0
Dikili’nin yeni köprüsü hizmete girdi
Dikili’nin yeni köprüsü hizmete girdi
0
İzmir'de fırtına: Beton parçalarından son anda kurtuldu!
İzmir'de fırtına: Beton parçalarından son anda kurtuldu!
0
Dikili'den güzel haber! Mahkeme o kararı durdurdu!
Dikili'den güzel haber! Mahkeme o kararı durdurdu!
0
İzmir'de vapur seferleri fırtına nedeniyle durdu
İzmir'de vapur seferleri fırtına nedeniyle durdu
0
İzmirli depremzedeler kredi için umutlu
İzmirli depremzedeler kredi için umutlu
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.