DÜNYAYI SOLLADIK!
DÜNYAYI SOLLADIK!
0
STADYUM ZENGİNİ İZMİR
STADYUM ZENGİNİ İZMİR
0
UCUZ GIDA TEHLİKE SAÇIYOR
UCUZ GIDA TEHLİKE SAÇIYOR
0
CİMNASTİĞİN KRALİÇESİ OLDU
CİMNASTİĞİN KRALİÇESİ OLDU
0

Fiyatı artınca gübrenin de sahtesini yaptılar!

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde 61 ton 810 kilogram sahte gübre ele geçirildi

Fiyatı artınca gübrenin de sahtesini yaptılar!
14 Aralık 2021 Salı 14:25

Kemalpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, tanınmış gübre markalarının ambalajlarını taklit ederek piyasaya sahte gübre sürdüğü öne sürülen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir depoya baskın düzenleyen ekipler, 61 ton 810 kilogram sahte gübre, 3 bin 550 sahte barkod, 5 bin 230 bilinen markalara ait boş çuval, 5 tartı ve dikim malzemesi ele geçirdi.

Ele geçirilen sahte gübrelerin piyasa değerinin 2 milyon lirayı bulduğu belirtildi.

Düzenlenen operasyonda M.P, M.A, O.Ş, M.Ş.O, M.Ü, M.Ş.K, İ.Ö. ve Y.D. gözaltına alındı.

Adliyeye sevk edilen şüpheliler, savcılıktaki ifade işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.


Kaynak: AA
Etiketler; #izmir #kemalpaşa #sahte gübre
Önceki Haber
Batıgöz Sağlık Grubu Başkanı, kalp krizinden hayatını kaybetti
Sonraki Haber
İzmir'de yangın: 1 kişi hayatını kaybetti
İzmir'de ele geçirildi. İnsanların başlarını kesip...
İzmir'de ele geçirildi. İnsanların başlarını kesip...
0
Metal işçileri toplu sözleşmede hayal kırıklığı yaşadı
Metal işçileri toplu sözleşmede hayal kırıklığı yaşadı
0
İzmir'de yangın: 1 kişi hayatını kaybetti
İzmir'de yangın: 1 kişi hayatını kaybetti
0
Batıgöz Sağlık Grubu Başkanı, kalp krizinden hayatını kaybetti
Batıgöz Sağlık Grubu Başkanı, kalp krizinden hayatını kaybetti
0
CHP İzmir, atanamayan öğretmenlerin sesi oldu
CHP İzmir, atanamayan öğretmenlerin sesi oldu
0
Gaziemir’de anında yağmur müdahalesi
Gaziemir’de anında yağmur müdahalesi
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.