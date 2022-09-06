Foça Bağarası’nın kanalizasyon sorunu çözülüyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü Foça Bağarası’nın uzun yıllardır süren kanalizasyon problemini 170 milyon liralık yatırımla çözüyor. 30 kilometrelik atık su ve 5 kilometrelik yağmursuyu hattı projesi ile bölgenin tüm evsel atık suları Gerenköy Arıtma Tesisi’ne bağlanacak

İZSU Genel Müdürlüğü Foça’da bir büyük yatırıma daha imza atıyor. Bölgeden gelen talepler doğrultusunda kanalizasyon altyapısının yapılması ve dere ıslahlarına yönelik çalışmaları başladı. Bölgeye hizmet edecek 30 kilometrelik atık su ve 5 kilometrelik yağmursuyu hattı projesi ise imalatlara başlanmak üzere planlamaya alındı. Bu proje ile birlikte Bağarası’nın tüm evsel atık suları kanalizasyon sistemine bağlanarak uzun yıllardır devam eden kanalizasyon sorunu çözüme kavuşacak. Kanalizasyon hatları ile toplanarak Gerenköy Atıksu Arıtma Tesisi’ne ulaşacak atık sular, tesiste arıtılarak doğaya zarar vermeden bertaraf edilecek.

İZSU Genel Müdürü Ali Hıdır Köseoğlu, Genel Müdür Yardımcısı Gürkan Erdoğan ve beraberindeki bürokratlar Foça’da projeyle ilgili inceleme yaptı. Foça Bağarası, Yeni Bağarası, Hacıveli, Kazım Dirik ve Kocamehmetler mahalleleri muhtarları ile bir araya gelen Köseoğlu talepleri dinledi.



2019 yılından bu yana 294 milyon liralık yatırım



İZSU Genel Müdürlüğü, İzmir’in önemli turizm bölgelerinden Foça’ya 2019 yılından bu yana 294 milyon liralık yatırım yaptı.

İZSU Genel Müdürlüğü’nün ilçede yürüttüğü yoğun çalışmaları sayesinde Foça, ileri biyolojik yöntemle çalışan yeni bir atıksu arıtma tesisine kavuştu. Gerenköy mevkiinde 21 bin metrekarelik bir alanda kurulan Gerenköy İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi, günde 2 bin 600 metreküp evsel atık suyu arıtıyor.

Eskiyen ve kaçaklara neden olan içme suyu iletim hatları ile su şebekelerinde çok kapsamlı bir çalışma yürüten İZSU Genel Müdürlüğü, ilçede yaşanan arızaların ve su kaçaklarının önüne geçmek amacıyla Foça’nın 40 yıllık içme suyu hatlarını yeniledi. Foçalılar 100 kilometrelik yeni hattan sağlıklı ve kesintisiz suya kavuştu.

Ayrıca günlük 5 bin metreküp kapasiteli yeni su deposu da Foçalılara hizmet vermeye başladı.

Foça’nın sağlıklı içme suyu ihtiyacının kesintisiz şekilde karşılanması için büyük bir yatırıma daha imza atan İZSU Genel Müdürlüğü, bu yatırım kapsamında Foça ve Yenifoça’nın sağlıklı içme suyu ihtiyacını karşılayacak 30 bin metreküp kapasiteli içme suyu arıtma tesisi kuruyor. 136 milyon liralık yatırımla yapımı devam eden tesisin imalatları tamamlanmak üzere.