Foça Balık Hali renklendi

Foça Belediyesi Balık Halinin ön cephe duvarı, ülkemizin tanınmış grafiti sanatçılarından Gölge Artizm’in elinde sanat eserine dönüştü.

Foça Balık Hali renklendi
27 Aralık 2020 Pazar 19:00

WWF-Türkiye Doğal Hayatı Koruma Vakfı ve Foça Belediyesi iş birliği ile yapılan çalışmayı, balıkçılar ve vatandaşlar da çok beğendi. Grafiti sanatçısı Gölge Artizm ile eserini resmettiği sırada konuşan Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz; ‘‘WWF- Türkiye (Doğal Hayatı Koruma Vakfı) tarafından; Akdeniz’deki balıkçılığın durumunu iyileştirmek için devam eden “Küçük Ölçekli Balıkçılığın Ortak Yönetimi” projesinin pilot bölgelerden biri olan ilçemizdeki çalışmaları için WWF-Türkiye Balıkçılık Sorumlusu Sayın Timuçin Dinçer’e, Gölge Artizm’e ve Foça Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Sayın Ceyhan Çetin’e teşekkür ederim.’’ dedi.


 

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