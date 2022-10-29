Foça Belediye Başkanı beraat etti!

İzmir'in Foça ilçesi Belediye Başkanı Fatih Gürbüz'ün, Binali Camgöz liderliğindeki suç örgütü üyeleriyle birlikte yargılandığı davada karar çıktı. Tutuksuz yargılanan Başkan Gürbüz 'vücutta kemik kırığı oluşturacak nitelikte silahla kasten yaralamaya azmettirme' suçundan beraat ederken, 26 sanığa ise çeşitli oranlarda hapis cezaları verildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, İzmir merkezli olan ve Gürcistan'a kaçtığı belirlenen Binali Camgöz'ün liderliğini yaptığı ileri sürülen suç örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda, gözaltına alınan şüphelilerden 12'si tutuklanırken, 54'ü tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. 22 kişinin müşteki olarak yer aldığı iddianame, İzmir 9'uncu Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. İddianamede, Foça'da manav dükkanı işleten İsmail Kılıç'ın (46), 9 Eylül 2019'da iş yerinde bacaklarından vurulup yaralanması olayına ilişkin iddialar da yer aldı. Kılıç, kendisini vurduranın Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz olduğunu iddia etti. İddiaları reddeden Gürbüz, kendisinin de tehdit edildiği gerekçesiyle şikayetçi oldu. Bunun üzerine İzmir 9'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki dosyayla birleştirilen iddianamede, Gürbüz hakkında suçlamalar yer aldı. Bir önceki iddianamede mağdur olan Gürbüz, savcılık tarafından hazırlanan ek iddianamede sanık olarak yargılanmaya başlandı. Başkan Gürbüz'ün, 'vücutta kemik kırığı oluşturacak nitelikte silahla kasten yaralamaya azmettirme' suçundan cezalandırılması talep edildi. Diğer sanıklar hakkında 'suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak', 'kasten yaralamaya teşebbüs', 'kasten öldürmeye teşebbüs', 'mala zarar verme', 'ateşli silahlar ve bıçaklar ile diğer eşyalar hakkındaki kanuna muhalefet etmek', 'silahla yağmaya teşebbüs' gibi suçlardan dava açıldı. Diğer mahkemelerde açılan bazı dava dosyalarının da birleştirilmesiyle sanık sayısı 61'e yükseldi. Geçen duruşmalardaki tahliyelerle beraber tutuklu sanık sayısı ise 3'e düştü.

'AZMETTİRİCİNİN VE BANA KURŞUN SIKANIN EN ÜSTTEN CEZA ALMASINI İSTİYORUM'

İzmir 9'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen duruşmasına tutuklu sanıklar, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları salonda hazır bulunurken, tutuksuz sanık Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz de duruşmaya katıldı. Celsede, sanık avukatları esasa ilişkin mütalaa hakkında son savunmalarını yaptı. İlk mahkemeden sonra 6 kez ameliyat olduğunu söyleyen müşteki İsmail Kılınç, "Ayağımdaki platinler alındı. Kırılan kemikleri yapay kemikle desteklediler. Önce Allah'a sonra size çok güveniyorum. Azmettiricinin ve bana kurşun sıkanın en üstten ceza almasını istiyorum" dedi.

Tutuksuz sanık Foça Belediye başkanı Fatih Gürbüz ise silahla vurulan kişiyi ve vuran kişiyi tanımadığını belirtip, "3 yıldır aile ve siyasi hayatımda sıkıntı yaşıyorum. Ailevi ve siyasi durumumdan dolayı beraatimi talep ediyorum" dedi.

BERAAT ETTİ

Tarafların dinlenmesini ardından mahkeme heyeti, Fatih Gürbüz'ün 'Vücutta kemik kırığı oluşturacak nitelikte silahla kasten yaralamaya azmettirme' suçundan beraatine kararı verdi.

Aralarında Binali Camgöz'ün de bulunduğu firari olan 4 sanığın dosyasını ayıran mahkeme heyeti, Gürbüz'le birlikte 31 sanığa beraatine karar verdi, 26 sanığa 'suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak', 'kasten yaralamaya teşebbüs', 'kasten öldürmeye teşebbüs', 'mala zarar verme', 'ateşli silahlar ve bıçaklar ile diğer eşyalar hakkındaki kanuna muhalefet etmek', 'silahla yağmaya teşebbüs' gibi suçlardan 1 yıl 3 ay ile 37 yıl 8 ay 14 gün arasında değişen hapis cezaları verdi. 2 sanığın tutukluluk halinin devamına karar veren heyet, 2 sanığın hakkında ise tutuklanmak üzere yakalama kararı çıkarılmasına hükmetti.

FOÇA BELEDİYE BAŞKANI GÜRBÜZ'DEN BERAAT KARARI SONRASI AÇIKLAMA

İzmir'in Foça Belediye Başkanı CHP'li Fatih Gürbüz, 3 yıldır süren ve Binali Camgöz liderliğindeki suç örgütü üyeleriyle birlikte tutuksuz olarak yargılandığı davadan beraat etmesi üzerine açıklama yaptı. Gürbüz, sosyal medya hesabından yazılı ve görüntülü olarak yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"3 yıldır devam eden duruşma süreci sonunda bugün mutlu haberi aldık. Beraat ettik. Tabii ki çok zor zamanlar geçirdiğim zamanlar oldu. Ama daha kuvvetli, daha güçlü dönüyoruz. Enerjimizi, gücümüzü, her şeyimizi Foça için harcamaya devam edeceğiz. Bu süreçte yanımızda olan ilçe başkanımız, bütün meclis üyelerimiz, gençlik kollarımız, çok kıymetli ailem, dostlarım, Foçalılar, en başından beri zaten bize güveniyorlardı. Bugün de hukuk karşısında bu güven tazelenmiş oldu. İnşallah, daha güzel günlerde, daha mutlu günlerde hep birlikte Foça için, çalışmak için elimizden geleni yapacağız. Hepimiz için hayırlı uğurlu olsun."