Foça Belediyesi Hatay'da çalışmalara devam ediyor

Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz ve belediye çalışanları Hatay Defne'deki çalışmalarına devam ediyor.

Foça Belediyesi Hatay'da çalışmalara devam ediyor
14 Şubat 2023 Salı 11:45

İzmir'in Foça Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri depremin büyük zarar verdiği Hatay'ın Defne ilçesindeki çalışmalara destek veriyor.

Belediye Başkanı Fatih Gürbüz yönetimindeki on beş belediye çalışanı, Hatay Defne'ye getirdikleri 1 kepçe, 1 tanker ve 1 jeneratörün yanı sıra çadır kurulması, su dağıtımı, moloz taşıma gibi işler gerçekleştiriyor.

Desteğe devam edeceğiz

Foça Belediyesi ekiplerine liderlik eden Başkan Fatih Gürbüz; ''İhtiyacı olan ailelere çadır kurduk, suyu akmayan mahallelere su dağıttık. Yaralarımızı birlikte sarıyoruz. Deprem bölgesine bugün olduğu gibi ihtiyaç duyulduğu sürece desteğe devam edeceğiz.''dedi.

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