Foça Belediyesi Hatay'da çalışmalara devam ediyor

Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz ve belediye çalışanları Hatay Defne'deki çalışmalarına devam ediyor.

İzmir'in Foça Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri depremin büyük zarar verdiği Hatay'ın Defne ilçesindeki çalışmalara destek veriyor.

Belediye Başkanı Fatih Gürbüz yönetimindeki on beş belediye çalışanı, Hatay Defne'ye getirdikleri 1 kepçe, 1 tanker ve 1 jeneratörün yanı sıra çadır kurulması, su dağıtımı, moloz taşıma gibi işler gerçekleştiriyor.

Desteğe devam edeceğiz

Foça Belediyesi ekiplerine liderlik eden Başkan Fatih Gürbüz; ''İhtiyacı olan ailelere çadır kurduk, suyu akmayan mahallelere su dağıttık. Yaralarımızı birlikte sarıyoruz. Deprem bölgesine bugün olduğu gibi ihtiyaç duyulduğu sürece desteğe devam edeceğiz.''dedi.