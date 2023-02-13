Foça Belediyesi Hatay'da

Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz ve Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, deprem bölgesi Hatay'da çalışmalar yapıyor.

Foça Belediyesi Hatay'da
13 Şubat 2023 Pazartesi 11:42

Hatay'ın Defne Belediyesi'ne entegre olan ekipler, altyapısı çalışmayan başlamayan şehirde konteyner kentlere elektrik sağlıyor, deposu olan evlere su takviye ediyor ve moloz taşıyor.

Foça Belediyesinin deprem bölgesinde 1 kepçe, 1 tanker, 1 jeneratör aracı bulunuyor ve 15 personeli görev yapıyor.

Büyük üzüntü içerisinde olduklarını, hayatını yitiren vatandaşlara Allah'tan rahmet ve yaralı vatandaşlara acil şifalar dileyen Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz; ''Hatay'ın Defne ilçesinde sokak sokak su dağıtımı yapan, moloz toplayan, fen işlerine ortak olan ekip arkadaşlarımla gurur duyuyorum. Bugünlerden bize kalacak tek şey dayanışma olacaktır.''dedi.

Belediye Başkanı Fatih Gürbüz, Hatay Defne Belediye Başkanı İbrahim Güzel ve İzmir Büyükşehir Belediyesinin Hatay'da oluşturduğu koordinasyon merkezi yetkilileri ile görüşmelerde bulundu. Depremzede vatandaşlara Foça Halkının geçmiş olsun dileklerini ileten Başkan Fatih Gürbüz, her zaman yanlarında olacaklarını belirtti.

Öte yandan, Foça Belediyesi ekipleri Deprem bölgelerinde Foça'ya gelen vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanması için çalışmalar yapmaya devam ediyor.

Geçtiğimiz hafta boyunca, Foçalı yardımseverlerin büyük desteği ile toplanan yardım malzemeleri, İzmir Büyükşehir Belediyemizin koordinesinde afet bölgelerine ulaştırılmıştı.

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