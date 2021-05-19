Foça'da 19 Mayıs kutlandı

Foça’daki 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlama etkinlikleri, Cumhuriyet Meydanındaki çelenk sunma töreni ile başladı

Saat 10.00’da başlayan kutlama töreninde, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Emre Şahin, Atatürk Anıtına çelenk sundu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın söylenmesinin ardından günün anlam ve önemi ile ilgili konuşmasını yaptı. Foça Recep Kerman Lisesi öğrencileri konuşma yaptı ve şiir okudu. Cemil Midilli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Halk Oyunları Grubu zeybek gösterisini sahneledi.

Çelenk sunma törenine, Foça Kaymakamı Ali Çetin, Garnizon Komutanı Amfibi Görev Grup Komutanı Tümamiral Yankı Bağcıoğlu, Belediye Başkanı Fatih Gürbüz, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Halis Kara, sivil ve askeri erkan, siyasi partilerin ilçe başkanları, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, öğrenciler, öğretmenler ve vatandaşlar katıldı.

Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla yayınladığı mesajında; ‘‘Bandırma’da yola çıkan kararlılığın peşindeyiz. Gençliğin Ata’mızın gösterdiği hedefe ulaşması için bizler de çok çalışmak ve destek olmak zorundayız. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun’’ dedi.

19 Mayıs’a özel video

Foça’nın sporcu gençleri ve Belediye Başkan Fatih Gürbüz’ün yer aldığı 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı özel videosu, internet sitesi ve sosyal medya hesaplarından yayınlandı. Milli yelken sporcusu Irmak Karaorman, Fenerbahçe Doğuş Yelken Olimpik Sporcuları Ateş-Deniz Çınar, uluslararası Schwarzwald Open ikincisi taekwondo sporcusu Asrın Büyükyavuz, Dünya Şampiyonası seçmeleri Türkiye ikincisi vücut geliştirme sporcusu Özden Aydın, 2013 Avrupa Şampiyonu Okçu Ali Osman Yangöz, Milli Kaleci Harun Tekin ve engelli Boccia Milli Takım Sporcusu Veli Ortak’ın yer aldığı videonun finalinde Başkan Gürbüz; ‘‘Gençliğin Ata’mızın gösterdiği hedefe ilerlemesi için bizler de çok çalışmak ve destek olmak zorundayız. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun’’ dedi.

Küçükdeniz’de kortej

Foça’nın ana caddeleri ve meydanlara çıkan sokakları bayraklar ve Atatürk posterleri ile donatıldı. Foça Denizcileri Küçükdeniz’de kortej gerçekleştirdi.

Coşku gün boyu devam edecek

Belediye otobüsünün, saat 16.00’da başlayacak gezici bando ve müzik dinletisi ile Foça’yı turlayacak. Saat 19.19’da tüm ilçede vatandaşlar anons sistemi ile İstiklal Marşı’mızı okuyacaklar.