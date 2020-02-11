Foça'da 30 göçmen yakalandı

Foça açıklarında, lastik botla yasa dışı yollarla Yunanistan adalarına gitmeye çalışan 30 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.

Foça'da 30 göçmen yakalandı
11 Şubat 2020 Salı 11:14

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Foça ilçesi açıklarında önceki gün sabah saatlerinde hareket halinde olan lastik botun içerisinde düzensiz göçmenler olduğunu belirledi. Lastik botu durduran ekipler, 8 Kongo, 7 Gine, 5 Suriye, 4 Orta Afrika, 3 Somali, 1 Filistin, 1 Senegal ve 1 Afganistan uyruklu olmak üzere toplam 30 kaçak göçmeni yakaladı. Kıyıya çıkarılan göçmenler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

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