Foça'da, 44 bin zeytin korunacak

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Foça'da zeytin üreticilerinin başına bela olan zeytin sineği sorununa el attı. Kimyasal yöntem kullanmadan zeytinin verimini ve kalitesini artıracak besi tuzakları, İzmir Büyükşehir Belediyesi Gönüllü Takımı'nda yer alan üniversite öğrencilerinin desteği ile ağaçlara asıldı.

Karaburun'da 654 üreticinin zeytinliklerine besi tuzağı şişesi asarak 82 bin zeytin ağacını koruyan, zeytinin verimini ve kalitesini arttıran Büyükşehir, şimdi de Foçalı zeytin üreticilerine ulaştı. Foça'da Ilıpınar, Kozbeyli ve Yeniköy mahallelerindeki 191 üreticinin 44 bin 107 ağacına 46 bin besi tuzağı hazırlandı. Besi tuzakları gönüllü üniversite öğrencilerinin desteği ile ağaçlara asıld ı. Böylelikle gençler hem doğayla buluşturuldu hem de zeytin ağaçlarını koruma yöntemi öğretilerek çevrelerine anlatması hedeflendi.

Ürünün kalitesi artıyor

Üreticiler ve gönüllü gençlerle birlikte Foça Ilıpınar'daki zeytin ağaçlarına besi tuzağı asan İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Aysel Özkan, amaçlarının kimyasal ilaç kalıntılarından arınmış, temiz ve güvenilir gıda üretmek olduğunu söyledi. Üreticilere hastalıkla doğal yöntemlerle mücadele etmeyi öğrettiklerini belirten Özkan, "Daha önce Karaburun'da yapmıştık. Bu sefer Foça'daki mücadeleye gönüllü üniversite öğrencilerimiz de katıldı. Gençlerimiz bizim pek çok sosyal projemizde yer alıyor, bizi umutlandırıyor. Bu umudu büyütmeliyiz. Böyle gençler olduğu sürece biz umudu çok rahat büyütebiliriz" dedi.