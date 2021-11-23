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Foça'da alkollü yakalanıp hakkında tutanak tutulan genç, bir saat sonra intihar etti!

İzmir Foça'da alkollü olarak yakalandıktan sonra hakkında tutanak tutulan ve sonra da serbest bırakılan 23 yaşındaki Eren D., olaydan 1 saat sonra sokaktaki bir tabelada asılı olarak bulundu. Eren D.'nin intihar ettiği belirtildi. Eskişehir'de çalıştığı öğrenilen Eren D.'nin Yenifoça Jandarma Komando Terörle Mücadele Harekatı Okul Komutanlığı'nda eğitimde olan ağabeyini ziyaret etmek için İzmir'e geldiği öğrenildi

Foça'da alkollü yakalanıp hakkında tutanak tutulan genç, bir saat sonra intihar etti!
23 Kasım 2021 Salı 08:45

Foça İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün saat 00.45'te, 'Huzur-Güven' denetimleri kapsamında, Barış Caddesi'nde yaptıkları yol kontrolünde durdurdukları otomobil sürücüsü Eren D.'nin 1.50 promil alkollü olduğunu belirledi. Ehliyetine el koyulan Eren D., Foça Polis Merkezi'ne götürüldü. Eren D. hakkında TCK'nın 179/3'üncü maddesini içeren 'alkollü araç kullanmak' suçundan adli işlem başlatılmak üzere tutanak tutulup, 1128 TL ceza kesildi. Eren D., yarım saat sonra da serbest bırakıldı.

Eren D., serbest bırakılmasından 1 saat sonra, 194 Sokak'ta tabelaya ip ile asılı olarak ölü bulundu. İntihar ettiği belirlenen Eren D.'nin, ESKİ Elektronik Kartlı Sayaç Şubesi'nde çalıştığı ve Yenifoça Jandarma Komando Terörle Mücadele Harekatı Okul Komutanlığı'nda eğitimde olan ağabeyini ziyaret için kente geldiği öğrenildi. Polis, Eren D.'nin intiharı ile ilgili soruşturma başlattı. Eren D.'nin cenazesi, İzmir Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından toprağa verilmek üzere memleketi Eskişehir'e gönderildi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #foça #foça intihar #izmir intihar #alkollü sürücü intihar
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