Foça, 2019 yılında başlattığı İtalya merkezli Uluslararası Cittaslow Birliği sürecinin sonucunu, İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı ve Cittaslow Uluslararası Başkan Yardımcısı Tunç Soyer ve Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz İtalya'nın Belluno kentinden duyurdu. Foça da artık sakin şehir ünvanlı oldu

Sakin Şehir anlamına gelen Cittaslow felsefesi; yaşamın, yaşamaktan zevk alınacak bir hızda yaşanmasını savunmaktadır. Cittaslow hareketi, insanların birbirleriyle iletişim kurabilecekleri, sosyalleşebilecekleri, kendine yeten, sürdürülebilir, el sanatlarına, doğasına, gelenek ve göreneklerine sahip çıkan ama aynı zamanda yenilenebilir enerji kaynakları kullanan, teknolojinin kolaylıklarından yararlanan kentlerin gerçekçi bir alternatif olacağı hedefiyle yola çıkmıştır.

Foça Belediyesi'nin Haziran 2019'da başlattığı ve Kovid-19 Pandemisi ve İzmir Depremi gibi zor şartlar altında yürüttüğü Uluslararası Cittaslow Birliğine katılma sürecinde yetkililer Foça'yı, 7 ana başlık ve 72 değerlendirme kriteri gözeterek puanladı.

Bu ana başlıklar ise şöyle;

'' Çevre politikaları'', ''Altyapı Politikaları'', ''Kentsel Yaşam Kalitesi Politikaları'', ''Tarımsal ,Turistik,Esnaf ve Sanatkarlara Dair Politikalar'', ''Misafirperverlik'', ''Farkındalık ve Eğitim için Planlar'', ''Sosyal Uyum ve Ortaklıklar''.

Pandemi koşulları sebebiyle internet üzerinden yapılan üyelik dosyasının teslimi, 20 ye yakın kamu ve özel kurum-kuruluşlar ile yapılan görüşmeler, eğitim programları, kent ziyaretleri, yüz yüze gerçekleşen araştırma sonuçlarında ortaya çıkan istatistikler ve laboratuvar analiz sonuçları toplamında ilerleyen süreci Foça adına Cittaslow Uluslararası Başkan Yardımcısı Tunç Soyer, Cittaslow Türkiye Teknik Koordinatörü Bülent Köstem ve Foça Belediyesi Meclis kararı ile Cittaslow Başvuru Koordinatörlüğü'nü üstlenen Foça Belediyesi Meclis üyesi Hakan Barçın yürüttü.

Cittaslow Hakkında

YAVAŞ YAŞAM

Yavaş yaşamak, hayattan zevk alabilmek, sevdiklerimize ve kendimize zaman ayırabilmek, hız için dünyaya zarar vermemektir. Arkadaşlarımızla yürürken kahve içmek yerine oturmak ve onlara zaman ayırmaktır. Hayatın hızlı gidersek erken varacağımız bir varış noktası yoktur, önemli olan hayatımızı nasıl yaşadığımızdır, her geçen anın değerini bilmemizdir.

KENT RUHU

Her kentin geçmişinden gelen, kentin tarihi, yerel özellikleri gibi unsurlarından oluşan bir ruhu vardır. Kent ruhu bir anda oluşturabilecek bir şey değildir ancak yanlış politikalar sonucu bu ruhunu kaybetmesi oldukça kolaydır. O topraklarda yaşayan uygarlıkların, üretilen ürünlerin, söylenen şarkıların, yazılan şiirlerin, dostlukların, yaşananların birikimi olan bu ruh bir kenti diğerlerinden ayırır. Cittaslow, kent ruhunun korunarak kalkınmasıdır.

SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA

Küçük kentlerde istihdam ve sosyal olanakların eksikliği nedeniyle özellikle gençler büyük şehirlere göç etmektedir. Ekonomik gücü olmayan kentler zamanla ölmektedir. Kentin kendi kimliğine sahip çıkarak kalkınması mümkündür. Kentin doğasına, esnafına, kültürüne, tarihine, yemeklerine, ürünlerine saygı duyarak bir kalkınma sahip çıkarak geliştirmesi sosyal ve ekonomik hayatın canlanması kentin ayakta kalması için şarttır.

YAVAŞ YEMEK

Yemek yemek kalori alımına yönelik mekanik bir eylem değil sosyal bir tercihtir. Yemek yeme tercihimiz tohumu, tarlada çalışan işçileri, mutfak endüstrisini, doğaya verilen veya verilmeyen zararı, mutfak çalışanlarını ve daha birçok unsuru etkilemektedir. Yavaş yemek iyi, temiz ve adil gıdayı tercih etmektir.