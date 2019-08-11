Foça'da bayram kutlaması

Foça Belediyesi Reha Midilli Kültür Merkezi’nde halk ve kamu görevlileri bayramlaştı.
Bayram kutlama programına; Foça Kaymakamı Ali Çetin, Foça Garnizon Komutanı ve Amfibi Görev Grup Komutanı Tümamiral İbrahim Özdem Koçer, Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz, Foça Belediyesi Meclis Üyeleri, protokol üyeleri, muhtarlar, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları üyeleri ve vatandaşlar katıldı.
Foça Belediyesi Reha Midilli Kültür Merkezi’ndeki bayramlaşmanın ardından; Reha Midilli Necla Ana Yaşlılar Evi, Açık Ceza İnfaz Kurumu ve şehit ailelerinin evleri ziyaret edildi. Protokol üyeleri, ziyaretleri arasında Foça-İzmir Karayolunda trafik kontrolleri yapan emniyet güçlerinin bayramını da kutladı.
Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz, Ramazan Bayramı dolayısı ile yayınladığı mesajında; ‘‘Hepimize bolluk, neşe ve huzur getirmesi dileklerimle Kurban Bayramımız kutlu olsun.’’dedi.